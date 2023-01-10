Эксклюзив 10 января 2023, 14:35 🚀 Британии не удалось вступить в космическую гонку. Провальная попытка вселить в население чувство гордости Публицист Новоселов: Британии не удалось вступить в космическую гонку Соцсети

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Великобритания совершила еще одну попытку присоединиться к числу космических держав. В ночь с 9 на 10 января СМИ вели трансляцию амбициозного запуска космической ракеты с воздуха. Однако миссия Start Me Up оказалась провальной. Подробнее об этом — в колонке публициста Ивана Новоселова специально для «360».

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Далее — прямая речь.

Boeing-747 под гордым названием Cosmic Girl, или «Космодевушка», оборудовали специальной ракетой-носителем LauncherOne для спутников, которая должна была вывести на орбиту 500 километров девять спутников размером с коробку для обуви.

Запуск организовала компания Virgin Orbit, известная несколькими успешными запусками космических аппаратов с воздуха и гораздо большим количеством неудач. Его широко пиарили как революционный прорыв в космической индустрии Великобритании. Хотя британцы уже отправляли ракеты в космос, они никогда не выводили на орбиту спутники и не запускали эти ракеты с собственной территории.

Для первого пуска предпочли спутники смешанного военно-гражданского назначения. По словам британского космонавта Тима Пика, выбранная для них орбита идеальна для наблюдения за поверхностью Земли, сбором данных о климате, а также для разведки, радиоперехвата и навигационных целей. Жаль, что даже в такой важный для страны момент британцы проявили свой милитаризм. Понятно, против какого противника они намеревались использовать эти спутники.

Толпы горящих энтузиазмом англичан собрались в Корнуолле, чтобы увидеть исторический для королевства момент. Люди приветствовали взлет самолета радостными возгласами и аплодисментами, многие остались на ночь, чтобы дождаться его возвращения.

Ричард Брэнсон — глава Virgin Group / Unsplash

Ждали они впустую. Нет, сам самолет, конечно, вернулся в аэропорт вылета, который гордо окрестили «космопортом Корнуолл». Но запуск оказался неудачным. По данным Британского космического агентства, в двигателе второй ступени возникла «аномалия» и ракета не вышла на заданную орбиту.

Итак, еще одна попытка вселить в британцев чувство гордости за свою страну провалилась. Космические проекты — это здорово, но, возможно, их все же не стоит использовать для военных целей.

Сама идея запуска спутников со специализированного самолета довольно интересна, поскольку это намного дешевле, чем строить настоящий космодром.

Такой способ работает только для небольших спутников, но, возможно, России тоже стоит возобновить свои проекты в этом направлении. Хотя у нас есть собственные космодромы, было бы приятно утереть нос европейцам и к тому же привлечь кучу коммерческих клиентов из стран третьего мира.

Неудача британцев не означает, что русские компании и инженеры не смогут справиться с подобной задачей. У нас был проект «Воздушный старт», предполагавший использование «Русланов» для запуска ракеты-носителя «Полет». По определенным причинам проект не состоялся, но его можно возобновить, применив исключительно российские технологии.

Пока что российский авиапром занят импортозамещением, которое идет полным ходом. Когда эту задачу выполнят, а военные нужды удовлетворят, можно будет уделить внимание и другим проектам, в том числе таким нестандартным.Публ