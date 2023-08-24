Эксклюзив 24 августа 2023, 17:00 (обновлено: 24 августа 2023, 18:20) БРИКС как цивилизационный выбор Писатель Беседин: БРИКС поможет новым странам сохранить свою идентичность РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страны, которые присоединились к БРИКС, преследуют цель не только развивать экономическое сотрудничество, но и сохранить или восстановить таким образом свою национальную идентичность и традиции. Об этом «360» заявил писатель Платон Беседин.

В БРИКС пригласили шесть новых стран: Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Напомню, что до этого туда входили пять держав: Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Если все получится, а должно получиться, то БРИКС займет 36% площади Земли. Это много, очень много. А население стран союза составит почти половину от населения всей планеты — приблизительно 45%; в цифрах — 3,6 миллиарда человек.

Реклама

Выглядит все более чем солидно. И, конечно, главная задача тут — экономическое сотрудничество. В частности, Владимир Путин, комментируя заявление бразильского лидера, говорил о создании единой валюты. Это, безусловно, был бы мощнейший шаг, от которого бы реально вздрогнули и доллар, и евро.

Цивилизационный фактор

Тут, впрочем, возникает вопрос: по какому принципу организуется БРИКС в его новой форме? Географически? Вряд ли тут можно говорить о каком-нибудь плюс-минус равномерном распределении на планете. Индия и Китая перевешивают и перетягивают все. Экономически? У того же Египта и Аргентины не лучшая ситуация, хотя Буэнос-Айрес — партнер Китая. Как и Иран, кстати.

Есть фактор, который почему-то не учитывают, не называют эксперты, когда говорят о составе БРИКС. Это фактор цивилизационный. Да-да, именно так.

И Россия, и Китай, и Индия, и, смею заявить, Иран — это в принципе отдельные государства-цивилизации. Со своими ни на что не похожими историей, языком, культурой, религией.

Бразилия и Аргентина — основные носители, как минимум по масштабу, латиноамериканской цивилизации. И, конечно, Эфиопия и Египет, где цивилизационное наследие колоссально. В определенной степени это два истока и две точки сборки всего человечества, но традиция в двух этих странах намеренно и систематически уничтожалась до едва ли не полного вымывания.

Это, к слову, тоже важная особенность. Индия, подавленная Англией. Россия, затравленная в 90-х США. Китай, притесненный Японией и теми же США. Тут же вспоминаем антиамериканскую революцию в Иране. И, конечно же, Бразилия и Аргентина, обладающие огромным культурным наследием, которое выбелило, усреднило своей soft power Штаты. Это были именно попытки противостояния и в конечном счете подавления цивилизационной самости, идентичности.

И именно страны, где происходило такое негативное движение, по большей части и вошли в БРИКС. Это отличительная черта союза.

В завершение можно и нужно пояснить, для чего таким странам БРИКС. В составе этого союза они постараются сохранить или восстановить свою цивилизационную самость, идентичность. Постараются стать собой, а не усредненным явлением, существующим по глобалистским законам. Кому-то эта версия может показаться странной, но, по-моему, она выглядит как большая, красивая, максимально возвышенная и фундаментальная цель.