Эксклюзив 21 февраля 2023, 23:37 Бред и фантастика. Премьер Молдавии заявил о плане России по «захвату» республики «Голос Мордора»: высказывания премьера Молдавии Речана о России неадекватны Sasha Pleshco / Unsplash

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На днях парламент Молдавии утвердил состав правительства и нового премьер-министра страны. Им стал бывший глава МВД республики Дорин Речан. Он уже успел отличиться в новой должности, заявили о якобы имеющемся у России плане по захвату страны. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» порассуждал о том, что могло натолкнуть молдавского политика на такие мысли.

Далее — прямая речь.

Похоже, что новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан предпочитает знаменитому молдавскому вину что-то позабористее: какие-то очень сильнодействующие вещества, в большинстве стран запрещенные законом. С самого своего назначения он несет какую-то, уж извините, невнятную пургу, нечто среднее между бредом пациента психиатрической лечебницы и дешевой фантастикой, вышедшей из-под пера какого-нибудь графомана.

Например, сегодня господин Дорин Речан раскрыл подробности «российского плана по захвату Молдавии». План оказался коварен и настолько же безумен, насколько безумен и сам господин Речан.

А теперь — внимание! Оказывается, Россия планирует «захватить» аэропорт в Кишиневе и перебросить туда своих военных.

Я, конечно, понимаю, что там недалеко белый господин Джо Байден, и Дорину Речану очень хочется, чтобы он назначил любимой женой именно его, но претендентов много, и соперники у Дорина очень серьезные. Куда ему тягаться с Владимиром Зеленским? Да даже с паном Анджеем Дудой, который прямо сейчас окучивает своего хозяина в Варшаве. Но попытаться стоит, и господин Речан выпрыгивает из штанов, пытаясь привлечь к себе внимание.

Захватить аэропорт в стране, которая окружена враждебными России государствами? За добрую тысячу километров от российских границ? И потом перебросить туда военных? А как они туда прибудут? Я так полагаю, что по специально вырытому тоннелю. Потому что иначе — ну никак. Ну разве что с туристическими визами через Бухарест, но их российским гражданам румыны теперь не дают.

Однако несмотря на всю свою бесполезность, заявление господина Речана имеет и положительную сторону — получено очередное доказательство, каким клиническим идиотам досталась власть в Молдавии. Хорошо бы, чтобы и жители Молдавии тоже оценили всю глубину идиотизма своих руководителей и наконец-то попытались выбрать себе нормальную, вменяемую власть.