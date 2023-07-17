Мир 17 июля 2023, 23:37 Борец с олигархом и сторонник России. Убийство лидера коммунистов Приднестровья Хоржана назвали политическим Политолог Поддубный: убийство политика Приднестровья Хоржана выгодно властям Молдавии Пресс-служба КПРФ

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Лидера Коммунистической партии Приднестровья Олега Хоржана нашли мертвым в его доме в селе Суклея. Труп обнаружила бывшая жена популярного политика рядом с открытым и пустым сейфом. Входивший в десятку самых популярных общественных деятелей непризнанной республики? Хоржан всегда придерживался пророссийских позиций. Смену власти в Молдавии, когда пост президента заняла Майя Санду, он не застал, потому что отбывал тюремный срок по обвинению, которое считал надуманным. При этом у Хоржана были отличные отношения с прошлыми лидерами республики — Владимиром Ворониным и Игорем Додоном.

Труп возле сейфа

Одним из первых об убийстве Олега Хоржана сообщил глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов во время парламентской сессии. Он подчеркнул, что вместе с соратниками по партии намерен добиваться расследования расправы над приднестровским политиком.

«Руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. <...> Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться», — заявил Зюганов.

Следственный комитет Приднестровья уточнил, что на теле политика обнаружили колотые ранения и следы ударов в области головы, нанесенных, предположительно, твердым предметом. В ведомстве заявили, что рассматривают версию убийства, сопряженного с разбойным нападением. Труп Хоржана нашла его бывшая жена в кабинете рядом с пустым и открытым сейфом.

Один из знакомых убитого политика в беседе с журналистами сайта kp.md сообщил, что в последнее время Хоржан жил один. Иногда на выходные к нему приезжал сын. Бывшая супруга тоже часто навещала общественного деятеля, беспокоясь о его здоровье, которое он серьезно подорвал во время тюремного заключения.

«Олег не отвечал сегодня утром на звонки. Пришли к нему домой, а там… Множество ножевых ранений» — заявил собеседник.

Борец за справедливость

Хоржан с 2010 по 2019 годы занимал пост депутата Верховного совета Приднестровья и возглавлял Коммунистическую партию. С 2017 года стал одним из лидеров Союза оппозиционных сил непризнанной республики, регулярно выступавшей с критикой действующих властей, а также крупного предпринимателя, владельца холдинга «Шериф» Виктора Гушана, которого называли «приднестровским олигархом».

В июне 2018 года против Хоржана завели уголовное дело после его встречи с избирателями на центральной площади Тирасполя. Политик заявил, что в его распоряжении появились документы о том, что власти республики намерены разрешить коммерческим компаниям ввозить в регион радиоактивные отходы для консервации.

Викимедиа

После митинга несколько участников задержали сотрудники милиции. Когда Хоржан пришел в отдел, чтобы вызволить задержанных, ему это не удалось. Правоохранители силой вытолкнули депутата из помещения, а после завели на него уголовное дело о насилии в отношении представителей власти.

Задержание Хоржана оказалось громким. На заседании Верховного совета, когда он начал читать доклад об экологической обстановке в республике, трансляция прервалась. У депутата отключили микрофон, а потом большинством голосов с него сняли неприкосновенность. Из зала заседаний Хоржана вывели в наручниках.

Суд приговорил политика к 4,5 года лишения свободы. С заявлением о поддержке Хоржана выступали лидеры Коммунистических партий стран СНГ, Литвы, Украины, Южной Осетии. Президент Молдавии Игорь Додон призывал прокуратуру республики добиться освобождения осужденного политика.

Во время отбытия наказания Хоржан дважды объявлял голодовку, выступая против тяжелых условий содержания. Политик вышел на свободу только в декабре 2020 года.

Враг олигарха

После освобождения Хоржан продолжил выступать с заявлениями о том, что республика находится в руках одного человека — предпринимателя Гушана, который держит под своим контролем и бизнес, и власть.

«Сегодня Приднестровьем фактически управляет местный олигарх, хозяин приднестровской монополии. Именно в его руках находятся законодательная, исполнительная и судебная ветви власти», — заявлял Хоржан в интервью изданию E-News.

Он подчеркивал, что коррупционные схемы, которые продвигает через власти республики Гушан, не дают Приднестровью окончательно получить признание.

«Вопрос со статусом Приднестровья, безусловно, решать нужно, и решать так, как хочет приднестровский народ, который в 2006 году на референдуме высказался за вступление в Россию. За это тогда проголосовало 97% населения», — отметил политик в марте 2023 года.

По его словам, сегодня республика жива только благодаря экономической помощи со стороны России, потому что об индексации зарплат и пенсий все уже забыли, а цены продолжают расти.

«Власть совершенно не думает о людях, процветают коррупция, взяточничество, милицейский и судебный произвол. В тюрьмах настоящих преступников почти нет. Там много порядочных людей. Сажают за то, что-либо денег не дал, либо бизнесом не поделился», — заявил он.

За неделю до убийства Хоржан в качестве лидера оппозиционных сил Приднестровья подписал декларацию о сотрудничестве с главой Гражданского конгресса Марком Ткачуком. Политики объединились, чтобы выступить на выборах в парламент 2025 года единым фронтом. Но теперь объединение потеряло одного лидера.

Уроки Украины

Основную угрозу Хоржан представлял вовсе не властям Приднестровья, а Молдавии из-за своей пророссийской позиции. Об этом в беседе с «360» заявил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

По его словам, в личности популярного политика власти Молдавии видели реальную угрозу и поэтому начали копировать решения соседней Украины.

«На Украине не заморачиваются, что делать с оппозиционными политиками — их просто убивают. Это наглядно продемонстрировали, когда убили Бузину (Олесь Бузина погиб после нападения в 2015 году; выступал за федерализацию Украины — прим. ред.), а менее значимых посадили в застенки СБУ. Даже политолога Михаила Погребинского, совершенно проукраинского, который просто настаивал на том, чтобы говорить на языке здравомыслия, увезли в неизвестном направлении в конце прошлого года. Его судьба неизвестна до сих пор», — заявил Подлесный.

Эксперт подчеркнул, что пример Украины, которой все сходило с рук в глазах мировой общественности, стало качественным для Молдавии. Поэтому можно ожидать, что убийства популярных политиков в соседней республике продолжатся, в том числе на территории Приднестровья.

По словам Подлесного, такими терактами власти пытаются запугать население непризнанной республики, чтобы вернуть регион под контроль Кишинева или добиться введения на его территорию войск Румынии.

Расправу над Хоржаном он назвал политическим убийством, поэтому какие бы версии сейчас ни выдвигало следствие, жители Приднестровья не простят ликвидацию одного из самых популярных политиков.