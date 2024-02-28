Эксклюзив 28 февраля 2024, 01:23 Борьба с самим собой. Facebook станет информационным гестапо Европы Блогер «Голос Мордора»: Facebook устроит войну против ИИ и самого себя Unsplash

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Американская компания Meta*, владеющая Facebook*, планирует создать специальную команду по борьбе с дезинформацией и злоупотреблением искусственным интеллектом. Чем грозит такое решение в преддверии выборов в Европарламент, порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора» для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

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Провальная борьба с ИИ-дезинформацией

Как вам всем хорошо известно, компания Meta**, которой принадлежит социальная сеть Facebook*, обожает бороться с дезинформацией. Вот хлебом не корми этих замечательных людей, а дай покопаться в контенте и найти «дезу». Например, ту, что «помогла русским выбрать в президенты Дональда Трампа».

Понятно, что отличают правду от дезинформации парни, девчата и другие представители ЛГБТ***-сообщества из модераторского коллектива по указке от старших товарищей, которые сидят, например, в Лэнгли. Получается не особо, но ребята стараются.

А тут возникла новая серьезная угроза — дезинформация и фейки, созданные с использованием так называемого искусственного интеллекта. И с этой угрозой тоже необходимо бороться, о чем администрация компании Meta** и заявила. Прямо как в известном кино — коллективная Сара выходит на тропу войны со лживым, сеющим сомнения и раздор Skynet.

В общем, у модераторов новая тема — борьба с электронным разумом, которая будет очень острой в преддверии вороха всяческих выборов, например, в Европарламент.

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И вот тут только одно интересно: а не дойдет ли эта беспощадная борьба до того, что отважные бойцы с ложью начнут почем зря лупить своих коллег, да и сами себя? Ведь все эти программы ИИ, которые генерируют различный недостоверный контент, созданы точно такими же технологическими компаниями, которые работают исключительно в соответствии с «линией партии и правительства».

Вот писал же недавно об ИИ от Google, который нацистов чернокожими изображал и отказывался осуждать педофилию. А ведь другие ИИ не лучше и мыслят они ровно так же, как и их создатели.

Facebook ждут серьезные проблемы

А теперь представьте, что весь этот шквал новостей, созданный творениями умных, но очень политкорректных субтильных мальчиков и девочек, обрушится на модераторов Facebook*. Да какой уж тут Skynet? Он в углу нервно курит, ему такое и не снилось. В общем, есть большая вероятность, что ребятки из Facebook* вообще надорвутся.

А значит, модерировать контент надо будет при участии старших товарищей. Собственно, это и предлагается делать. В коллективы, которые будут бороться с «потоками лжи», включат аналитиков спецслужб и других интересных и непредвзятых лиц.

Так что теперь Facebook* может смело переименовывать свой модераторский отдел в информационное гестапо.

И удачи им в борьбе с самими собой, конечно.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

** Признана экстремистской и запрещена в России.

*** Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.