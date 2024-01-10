Эксклюзив 10 января 2024, 12:19 (обновлено: 10 января 2024, 13:33) «Борьба кошки с мышкой». Маятник власти в Эквадоре качнулся в сторону «света» Политсоветник Маркелов: картели в Эквадоре уничтожить невозможно Joaquin Montenegro Humanante/dpa/globallookpress

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В Эквадоре ввели режим внутреннего вооруженного конфликта. После побега лидеров бандитских группировок из тюрьмы в стране начались беспорядки, в результате которых погибли уже 10 человек. Вероятно, главные бандиты сбегут из страны, а извечная борьба официальной и бандитской властей продолжится, и маятник будет качаться то в одну, то в другую сторону, спрогнозировал в беседе с «360» политический советник Сергей Маркелов.

Он пояснил, что управление этой территорией исторически делят между собой официальная административная структура (президент страны, власти городов и муниципалитетов) и так называемая теневая структура. Эквадор — достаточно бедная страна Латинской Америки, где сильно развита организованная преступность по производству наркотиков и их транспортировке по всему земному шару. Бандитские структуры называются картелями, которые держат «полный технологический цикл»: от выращивания и обработки до распространения наркотиков.

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«Если в Италии организованную преступность представляет мафия, то здесь картельная история. То есть, условно говоря, есть семьи, в которых передается, как эстафетная палочка, лидерство, причем жестко передается. <…> В „бизнесе“ задействованы уже несколько поколений: люди назначаются, конкурентов убивают», — рассказал Маркелов.

Он напомнил, что несколько лет назад Эквадор при помощи «международных усилий», в том числе американских и мексиканских (у Мексики серьезный опыт работы с картелями), посадил основных лидеров двух мощных картелей по снабжению мира наркотиками. Сейчас, после их побега, ситуация меняется.

Я называю это традиционной борьбой кошки с мышкой. То маятник качнется, и административные усилия увенчаются успехом, то нет. Лидеры картеля — очень влиятельные люди, каждый из них, безусловно, богаче президента Эквадора. Это люди с огромными связями, влиянием в стране, имеющие поддержку лоббистов в Америке, куда в основном идут эти наркотики, и на Ближнем Востоке. Это не боевик голливудский, это эквадорская жизнь: свет и тень. Сергей Маркелов политический советник

По словам политсоветника, организовать бунт в такой бедной стране было не очень сложно — «голодные, бедные и дерзкие» жители охотно встали на сторону картелей.

«Правительство напряглось и вроде бы притушило пока конфликт, остановило это цунами беспредельщиков. Думаю, что сейчас маятник качнется опять. Посмотрим, чем это все закончится. Скорее всего, освободившиеся лидеры картелей на некоторое время убегут из страны, если уже не убежали, и их уже будет не достать. Возможно, их объявят в международный розыск. Но сами картели неуничтожаемы», — подчеркнул Сергей Маркелов.

Он констатировал, что руководство Эквадора не справится с ситуацией и продолжит привлекать международные силы.