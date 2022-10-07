США пожалели об упущенной возможности сделать Россию страной-партнером | 360°

Эксклюзив 07 октября 2022, 02:47 Поделиться Telegram

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Viber США пожалели об упущенной возможности сделать Россию страной-партнером Политолог Буневич: Болтон пожалел о принципиальной ошибке НАТО в отношении России РИА «Новости»

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Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Америке нужна такая Россия, которая могла бы стать членом военно-политического блока НАТО. Стратегическая цель Вашингтона — сделать Россию близкой к Западу, подходящим кандидатом для Альянса. Именно на это США наделись после распада СССР в 1991 году, написал он в колонке для издания19Fortyfive. Однако американская администрация выбрала другой путь — расширение в Восточной Европе, поделился с «360» политолог, кандидат исторических наук, консультант директора Российского института стратегического исследования (РИСИ) Дмитрий Буневич.

Далее — прямая речь.

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Это давняя идея США. В их интересах было бы присоединение России к Североатлантическому альянсу. Такие мысли появлялись у части российской и американской политической элиты.

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В то время у власти стояла администрация во главе с Биллом Клинтоном: он сделал ставку на расширение НАТО, но не за счет России, а за счет стран Восточной и Центральной Европы — Венгрии, Польши, Чехии. Даже прозападное руководство МИД России в лице Андрея Козырева выступало против этого. Стало понятно, что расширение НАТО на восток представляет потенциальную угрозу России.

Конечно, в американском руководстве были люди, считавшие необходимым интегрировать Россию в НАТО. С точки зрения стратегических интересов Америки было бы выгодно получить такого союзника. Но впоследствии это стало просто невозможным.

То, что сказал Болтон — это переживания по поводу упущенных возможностей. Очень многие аналитики, в частности, основатель американской политической мысли Джордж Кеннан, говорил, что расширение НАТО на Восток, не учитывающее интересы России, рано или поздно приведет к конфликту. Так в итоге и получилось.

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