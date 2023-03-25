Эксклюзив 25 марта 2023, 02:37 Большая и мощная Югославия была не нужна. 24 года назад «гуманитарная миссия» НАТО уничтожила тысячи мирных жителей Доктор исторических наук Рогулев: сербы не забудут бомбардировки Югославии странами НАТО РИА «Новости»

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Сербы и весь мир сегодня вспоминают события 1999 года, когда страны НАТО начали бомбардировки Югославии. Ровно 24 года назад без одобрения ООН натовские военные сбросили на республику тысячи бомб, включая боеприпасы с обедненным ураном. Жертвами трехмесячных бомбардировок стали тысячи мирных жителей, в том числе дети. А последствия применения снарядов с урановыми сердечниками до сих пор фиксируются медиками. Доктор исторических наук, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев рассказал «360», как Америка решились на эту смертоносную операцию.

Мощная Югославия не была выгодна Западу

Формальным поводом для начала бомбардировок стали утверждения западных стран о якобы этнических чистках в косовской автономии, которые могли привести к гуманитарной катастрофе. По мнению историка Рогулева, свои интересы в Югославии имели ряд европейских стран, особенно Германия и Великобритания, которые исторически всегда были активны на Балканах.

Вот эти две европейские державы, были, что называется, кровно заинтересованы в событиях Югославии. Конечно, для них тот процесс, который потом получил название «балканизация», то есть деление Югославии на мельчайшие государства, представлял как раз наилучший вариант по принципу «разделяй и властвуй». И большая мощная Югославия на Балканах для них совершенно не была выгодной. Юрий Рогулев доктор исторических наук, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ

РИА «Новости»

Отстаивали свои интересы любыми средствами

Что касается США, то, по мнению собеседника «360», они имели там не такие очевидные интересы. Но все-таки интерес был, и американцы готовы были вмешаться, что в итоге и сделали.

«Да, таких прямых кровных интересов там не было. Более того, Клинтон пришел в условиях, когда был провозглашен конец холодной войны, когда распался Советский Союз. И понятно было, что, как бы там ни развивались события в Югославии, Советского Союза нет, и в этом смысле опасаться американцам там было нечего», — отметил историк.

Он напомнил, что в первые годы правления президента США Билла Клинтона, Белый дом обсуждал новую роль Соединенных Штатов в мире. Тогда они рассматривали даже сокращение военных расходов. И когда начался конфликт в Югославии, в Америке шли публичные и довольно острые дебаты — вмешиваться или не вмешиваться.

«Но победили неоконсерваторы, которые считали, что Соединенные Штаты должны отстаивать свои интересы любыми средствами, любыми способами, включая военные. <…> Причем делали это на явной такой антисербской основе, то есть они поддерживали косовских албанцев, мусульман. <…> И вот с этого момента мы можем говорить о возрождении доктрины доминирования американского мира», — подчеркнул доктор исторических наук.

Министерство обороны США

Под флагом гуманитарной интервенции

При этом НАТО отказался легитимизировать свое вторжение через ООН. Альянс объяснил это тем, что Россия и Китай наложат вето на их действия. В результате НАТО начал бомбардировки без разрешения ООН, фактически проигнорировав Устав международной организации.

«В силу того, что ООН никак этот вопрос не обсуждала, никакие войска туда не направляла, то натовцы вместе с США придумали ловкий выход, который они потом использовали в других местах. Они начали с цветной революции, пытаясь сместить режим [президента Югославии] Милошевича. Когда это не удалось, они выбрали концепцию гуманитарной интервенции. Они заявили, что нарушения прав человека, которые в Югославии якобы происходят, являются более весомым аргументом для вмешательства по сравнению с национальным суверенитетом. И фактически без объявления войны начали бомбежки под флагом гуманитарной интервенции», — подытожил эксперт.

Авиаудары Североатлантического альянса продолжались до 10 июня 1999 года.

РИА «Новости»

Народ не забудет

В годовщину трагических событий ни Белый дом, ни президент Джо Байден, который в то время являлся членом Сената и был одним из ярких сторонников бомбардировок, не принесли соболезнования сербам. Выступил лишь посол США в Сербии Кристофер Хилл. Он высказал надежду, что сербы оставят свои обиды ради «лучшего будущего».

Сербский народ никогда не оставит в стороне свое горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах. Приверженность США нашему партнерству с Сербией непоколебима, как и наша приверженность дипломатии… Вместе мы можем построить лучшее будущее, которое сербский народ заслуживает и хочет для будущих поколений. Кристофер Хилл посол США в Сербии

Доцент кафедры теории и истории международных отношений СПБГУ Евгений Колосков назвал сложным вопрос о том, сможет ли сербский народ закрыть глаза на прошлое. Он напомнил, что уже появилось целое поколение, которое не помнит этих печальных событий.

«Для них это, конечно, как и вопрос Косова, не столь принципиальная проблема. И она не имеет настолько сложного символического значения, как для сербов более старшего поколения. С другой стороны, эксплуатация негативного образа натовских бомбардировок, безусловно, используется. Как к этому будут относиться в дальнейшем, безусловно, зависит от выбора, который делают сербы путем голосования. Согласятся они дальше использовать этот отрицательный нарратив и представлять себя в виде жертвы натовских бомбардировок или попытаются каким-то иным образом решить эту проблему, в том числе обсуждая вопрос, связанный с Косовом», — отметил Колосков.

Рогулев же уверен, что нанесенный ущерб настолько велик, что сербам будет трудно забыть эти события.

«Масштабы разрушений, и масштабы жертв — они, конечно, такие, что народ это вряд ли забудет», — сказал историк.