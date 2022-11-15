Мир 15 ноября 2022, 16:15 (обновлено: 15 ноября 2022, 17:20) Привычный формат с чужими словами. «Большая двадцатка» осталась недовольна речью Зеленского Политолог Марков: текст выступления Зеленского на G20 писали в США Telegram

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Президент Украины лично на саммит G20 не явился, привычно выступив по видеосвязи. Присутствующим показали новое 20-минутное коммюнике с требованиями к России. Хотя очевидно, что исполнять их никто не будет, западные партнеры могут спать спокойно: готовность к мирным переговорам продемонстрирована.

Зеленский выступил на G20

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с видеообращением к участникам саммита G20 в Индонезии. Он заявил, что Минские соглашения давно неактуальны, и предложил мировым лидерам новый документ — Kyiv Security Compact, или Киевский договор о безопасности.

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Документ включает десять пунктов. От Москвы требуют прекращения боевых действий и вывода войск с территории Украины, выплат компенсаций за нанесенный ущерб и обмен пленных «всех на всех», включая эвакуированных в Россию мирных украинских жителей.

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Кроме того, она должна гарантировать Украине продовольственную, энергетическую, радиационную и ядерную безопасность. Зеленский также призвал согласовать «потолок цен» на российские энергетические ресурсы.

Кадр из видеообращения Владимира Зеленского на саммите G20 / Telegram

Текст Зеленского писали в США

Политолог Сергей Марков в разговоре с «360» подчеркнул, что выступление украинского лидера на саммите «Большой двадцатки» было грамотно построено: в полном соответствии с приоритетами стран G20.

Зеленский изложил все так концептуально, красиво, гладко. Понятно, что это писали американцы. Но при этом от украинского президента ждали проявления какого-то желания идти на переговоры, потому что большинство стран хотят, чтобы этот конфликт прекратился. Сергей Марков

Однако Зеленский прямо заявил, что ни «Минска-3», ни каких-либо переговоров не будет и вооруженное противостояние продолжится. Поэтому, несмотря на красивую постановку, выступление было воспринято довольно негативно, отметил политолог.

Украина сама опровергает свой новый договор

Марков заверил, что никто из участников саммита на Бали не уважает нынешнего президента Украины. Все хорошо знают, что он лишь марионетка Вашингтона, разрушающая свою страну во имя противостояния США с Россией.

«Зеленский своей практической деятельностью опровергает все пункты его „Киевского договора о безопасности“, начиная с ядерной безопасности. Известно, что именно ВСУ три месяца занимаются ядерным терроризмом и расстреливают Запорожскую АЭС», — напомнил политолог.

Владимир Зеленский / Сайт президента Украины

Он уточнил, что страны G20 не смогут заставить Россию подписать Киевский договор о безопасности. Саммит не существует как единая организация, это лишь некая площадка для консультаций.

Что касается обменов, то сегодня на Украине осталось не больше нескольких сотен российских военнопленных, заметил Марков. Взятых в плен украинцев в России около восьми тысяч. Поэтому принцип «всех на всех» выгоден Зеленскому.

Гибридное выступление

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич пояснил, что само по себе выступление на саммите действующего украинского президента — важный момент, хотя Украина, в отличие от России, не входит в G20 и была там как в качестве гостя.

Учитывая заблаговременное приглашение, Зеленский мог бы лично появиться на Бали, считает аналитик. Но он предпочел жанр видеообращения, который так хорошо освоил. И в том, что глава государства сказал, были некоторые достаточно очевидные вещи.

Например, прекращение огня — вполне доступное действие, к этому давно многие призывают. Обмен пленными периодически происходит, и было бы уместно сделать это более масштабно с учетом приближающегося Рождества. Сергей Станкевич

Аналитик подчеркнул, что Россия готова тесно взаимодействовать в вопросах продовольствия, энергетики, ядерной безопасности. При необходимости можно привлечь международное сообщество. Иное дело — остальные требования киевского режима.

«Что касается других требований, не учитывающих позицию российской стороны, то шансы на исполнение этих пожеланий, прямо скажем, близки к нулю. Это выступление скорее было публицистическим и ознаменовало некоторую коррекцию позиции Зеленского», — сказал Станкевич.

По его словам, ранее украинский президент демонстрировал категорическую непримиримость. Впрочем, и сейчас реальной готовности к завершению конфликта пока нет. Но западные союзники хотели бы видеть признаки конструктивности.

Для них и записали выступление гибридного характера. Зеленский показал номинальную готовность к переговорам, однако тут же выдвинул заведомо неприемлемые условия и блокировал дорогу, для которой только что открыл дверь, рассказал собеседник «360».

Потолок цен не могут нащупать

Станкевич напомнил, что попытка согласовать потолок цен на российские энергоресурсы делается и без инициативы Зеленского. На эту тему работает и «Большая семерка», и специальная группа, созданная Евросоюзом. Пока серьезных продвижений нет.

«Все те идеи, которые были наработаны экспертами, на политическом уровне не утверждены: последствия могут быть еще хуже, чем сейчас. То есть выиграть ничего нельзя, а вот еще больше дестабилизировать мировой рынок энергоносителей можно», — пояснил аналитик.

Скорее всего, по мнению Станкевича, никаких политических решений по потолку цен не примут до весны. Что касается новых предложений Украины, то G20 не смогут заставить Россию согласиться с этим, подытожил эксперт.