Эксклюзив 22 января 2023, 17:08 Болезнь Швеции достигла неизлечимой стадии «Голос Мордора»: либерализм в Швеции превратился в неизлечимую болезнь РИА «Новости»

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Власти Швеции закрывают глаза на публичные акции оскорбления символов мусульманского мира на улицах страны, никак не желая влиять на ситуацию. Либеральное отношение к жизни превратилось в неизлечимую болезнь, которая принесет вместе с собой огромные проблемы для страны. Такое мнение для Telegram-канала «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Очень интересные дела происходят в Швеции. Такое впечатление, что у шведов полностью исчез инстинкт самосохранения или же либерализм в стране достиг предельной, терминальной стадии. И если рассматривать это как болезнь, то она стала неизлечимой и смертельной.

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Шведы решили полностью поссориться с исламским миром. Началось все с Турции, которая препятствует Швеции в ее желании вступить в НАТО, но, похоже, все уже вышло из-под контроля, и шведы каждым своим ходом делают ситуацию все хуже и хуже для самих себя.

Игнорирование проблем — путь к хаосу

Сначала там повесили чучело Эрдогана. Это сделали какие-то курдские активисты, которых Турция считает террористами и требует у Швеции их выдачи. Понятно, что в Турции очень обиделись, потому что власти Швеции никак не препятствовали курдам, что можно было принять за некую маленькую месть турецким властям.

Но и этого было мало. И тогда с разрешения полиции перед турецким посольством какой-то активист сжег Коран. И тут оскорбление нанесено уже не только Турции, но и всему исламскому миру, включая огромное число мусульман, проживающих и в самой Швеции.

Назвать этот шаг глупым будет слишком мягко. Ведь на самом деле это еще более оскорбительная акция, чем карикатуры на пророка в Charlie Hebdo, и мы все знаем, чем закончилась эта история. Я вот уверен, что террористы всех мастей уже строят планы по поводу Швеции. И найти сообщников в самой стране им не будет особенно сложно.

Можно надругаться над религией, но не над символами ЛГБТ

Но самое интересное, что этот пресловутый либерализм — он абсолютно лживый и лицемерный. Ведь публично сжечь можно только Коран или даже Библию. И тому, кто это сделал, совершенно ничего не будет, несмотря на оскорбление миллионов, если не миллиардов людей. Вам обязательно скажут, что Швеция — свободная страна, в которой такие акции может устраивать любой желающий.

Но что-то мне подсказывает, что у шведских властей будет совсем иная реакция, если кто-то задумает публично сжечь флаг ЛГБТ. Тут наверняка будет и задержание полицией, и осуждение в СМИ. И нам обязательно доходчиво объяснят, что «это другое».