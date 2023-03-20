Эксклюзив 20 марта 2023, 01:13 Боль несостоявшейся империи. Противостоять России в Польше готовы только власти Политолог Асафов: Польша словами о конфликте с Россией прорабатывает имперские абмиции РИА «Новости»

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Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что в случае поражения Украины его страна вступит в конфликт с Россией. Его слова представляют собой политическую риторику правящей в Польше партии «Право и Справедливость», которая до сих пор чувствует боль имперских амбиций. Это в беседе с «360» отметил политолог Александр Асафов. Он подчеркнул, что среди жителей страны присутствуют совсем другие настроения, несмотря на обещания правительства усилить свою армию современным вооружением.

Далее — прямая речь собеседника «360»

Риторика польской власти

Стоит разделять позицию правящей партии «Право и справедливость» Леха Качиньского и Анджея Дуды и польского общества по готовности к конфликтам. Если полистать польскую прессу, если посмотреть социальные сети, то даже слухи о предстоящей мобилизации для повышения обороноспособности резервистов вызывают массу вопросов.

Тем более сама по себе идея в польском обществе, что можно воевать за интересы киевского режима, встречает резкое отрицание. Там несколько дней назад прошел митинг под лозунгом «Я не собираюсь умирать за Бандеру».

В этом смысле, часть польской элиты, в том числе в парламенте, различные послы и другие спикеры генерируют ястребиную риторику в духе Качиньского. Он уже призывал передать Польше ядерное оружие как можно быстрее, чтобы она могла представлять угрозу России. Это даже не фантазии, а реализация политической риторики польской власти, которая существует очень давно.

РИА «Новости»

Идеология Качиньского и его товарищей — это производная от идей [бывшего польского премьера Юзефа] Пилсудского, так называемая «Ягеллонская идея», которая является ресентиментом несложившихся польских имперских амбиций.

Поэтому такие высказывания, а также и закупки [вооружения Польшей] имеют место быть. Но задача стоит — использовать украинский конфликт для модернизации армии за американский счет. Потому что тот самый ленд-лиз [президента США Джо] Байдена на 44 миллиарда по большей части содержит компенсацию за старые советские танки и старые самолеты. Вот на эти самые средства Польша и пытается купить у корейцев необходимые вооружения, чтобы заменить те, которые они отдали Украине.

Поэтому, с точки зрения реальной военной угрозы, оружия стратегического сдерживания и моделей высокоточного оружия, которое есть у России, империалистические амбиции существуют только в головах отдельных спикеров из правящей партии «Право и справедливость».

Вассалы США

Страны Балтии, а Польша к ним относится, генерируют более радикальную антироссийскую риторику, чем даже американцы. Их задача очень простая: конвертировать лояльность США в экономические и финансовые преференции.

Польша давно претендует на то, чтобы стать хабом американского сжиженного газа. Там уже строится терминал и достаточно давно говорят, что Польша заменит Германию на газовом рынке и станет перераспределять сырье.

Pxhere

Также и другие страны Балтии упражняются в антироссийской риторике максимально воинственной, предлагая напасть на Калининградскую область. У них это такой способ обеспечения лояльности и выполнения договора оммажа, то есть между вассалом и сюзереном.

Поэтому они всегда предлагают размещать на своей территории как можно больше ракетных установок и ядерное оружие. Хотя я напомню, что после вывода ядерного оружия с турецкой базы «Инджирлик» американцы переместили его в Румынию, а вовсе не ультра-лояльную им Польшу.

У польской элиты это такой незаживающий ресентимент. Он не близок обществу, но тем не менее является политической позицией нынешней польской власти, которая находится у управления страной достаточно давно.

Я напомню, что «Право и справедливость» — это крупнейшая евроскептическая партия. То есть она полна симпатий к американцам и у нее конфликт с Евросоюзом. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Я бы не делал никаких выводов из высказываний одного одиозных спикеров партии «Право и справедливость».

США могут приструнить Польшу. Когда дело доходит до «красных линий», то они делают это моментально.

Вспомните польскую риторику о необходимости немедленных ударов по России, когда украинская ракета «С-300» упала на польский трактор. Байден быстро сделал заявление, отметив, что эпизод не подтвержден. Польша ведет себя как провокатор-задира в драке. Если США поймут, что такие заявления приведут к реальной угрозе противостояния России и НАТО, то, конечно, они этого задиру и балтийских задир будут одергивать.

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Победа Украины не волнует никого

Ни Варшава, ни Брюссель, ни Париж не координируют номенклатуру и объемы поставок оружия на Украину. Мы видим там такие горделивые заявления о том, что целых 150 Leopard набралось различной степени готовности и исправности, а нужды, по заявлениям экспертом и самой Украины переваливают далеко за полторы тысячи. То есть это даже не 10%.

Поэтому все поставки или напрямую или через финансы контролирует Вашингтон, чьи задачи, как неоднократно говорило наше политическое руководство, это максимально затянуть конфликт. Им не интересны ни победы киевского режима, ни территориальные приобретения Польши в Западной Украине.

Задачи привести Зеленского к ощутимой победе нет. Это он должен демонстрировать, что деньги, которые он получает, тратятся не просто так. Есть задача затягивания конфликта, потому что это максимально ослабляет Россию. Поэтому вот эти все поставки весьма дозированны. Я не думаю, что у Польши есть право решать, что поставлять, а что нет.

Википедия

Немного особняком в этой ситуации стоит Франция, у которой есть определенный свой диапазон принятия решений. Потому что у них есть свои интересы, в том числе и в продаже оружия. Мы знаем, что все оружие, поступающее на Украину, — это коммерческий оборот.

Там нет ничего бесплатного. Все это учитывается или в долги или за счет компенсаций, которыми американцы напитывают свою экономику через военный бюджет. Но суверенного права решать, что дать Украине и в какой момент, ни у кого из американских сателлитов или тех, кто выполняет эти приказы в принудительном характере, как Германия, конечно же нет.