13 января 2024, 13:42
«Боятся правды». США отдали своего журналиста в руки украинских палачей
Блогер «Голос Мордора»: США фактически сами убили журналиста Гонсало Лиру
Соединенные Штаты сами обрекли на смерть своего гражданина, журналиста Гонсало Лиру, испугавшись правды, которую он не боялся раскрывать. Пока истинную причину его гибели в украинской тюрьме людям не раскроют, но когда-нибудь правда обязательно всплывет, отметил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для «360».
Далее — прямая речь.
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Украинские палачи убили журналиста, гражданина США и Чили Гонсало Лиру. Убили в тюрьме, где он сидел уже довольно долго, якобы за «дискредитацию украинских властей». Понятно, что журналиста пытали, как это умеют садисты СБУ, и довели до смерти. И даже нечего говорить о том, что Гонсало Лира был абсолютно невиновен.Мы все помним его стримы из Киева в начале СВО. Человек просто ходил по городу, снимал и рассказывал правду, которая очень не нравилась украинской, да и американской власти. Совершенно очевидно, что его заключение было одобрено в США, в Госдепартаменте или ЦРУ, а, может, в обоих ведомствах. Американцы сдали украинским мразям собственного гражданина, чем обрекли его на верную гибель.
Президент Джо Байден мог легко спасти своего гражданина, совершив всего один звонок в Киев. Даже не сам Байден, а какой-нибудь Салливан или Блинкен. Но они не ударили палец о палец. Потому что точно так же ненавидят и боятся правды, как их киевские шавки. И теперь можно смело утверждать, что США сами убили своего гражданина, который был абсолютно невиновен.
Понятно, что в США есть [те], кто этим возмущены. Это телеведущий Такер Карлсон, сообщивший о смерти, предприниматель Илон Маск, экономист Джеффри Сакс, экс-президент США Дональд Трамп и его семья. А также миллионы простых американцев, которым очень не нравится то, куда тащат их страну ее нынешние лидеры. Но вряд ли будет какая-то вменяемая реакция от официальной Америки. Там сейчас заняты другим — отмазыванием от тюрьмы сыночка президента США Хантера Байдена да попытками скрыть улики по педофильскому скандалу, связанному с делом Джеффри Эпштейна, в котором оказались замешаны многие сильные мира сего, в том числе бывший президент Билл Клинтон (к его клану относится и нынешний хозяин Белого дома).Разумеется, мы не узнаем причины смерти Гонсало Лиры. В Вашингтоне скажут, что это был сердечный приступ, коронавирус или вообще вишневая косточка. Достаточно молодой и здоровый человек умер от какой-то случайной болезни. Но всем понятно, что Гонсало в тюрьме пытали и избивали.
Но правда о его смерти когда-нибудь обязательно всплывет. Надо просто подождать. Надеюсь, что это случится достаточно скоро.
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