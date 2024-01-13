Эксклюзив 13 января 2024, 13:42 «Боятся правды». США отдали своего журналиста в руки украинских палачей Блогер «Голос Мордора»: США фактически сами убили журналиста Гонсало Лиру Unsplash

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Соединенные Штаты сами обрекли на смерть своего гражданина, журналиста Гонсало Лиру, испугавшись правды, которую он не боялся раскрывать. Пока истинную причину его гибели в украинской тюрьме людям не раскроют, но когда-нибудь правда обязательно всплывет, отметил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

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Украинские палачи убили журналиста, гражданина США и Чили Гонсало Лиру. Убили в тюрьме, где он сидел уже довольно долго, якобы за «дискредитацию украинских властей». Понятно, что журналиста пытали, как это умеют садисты СБУ, и довели до смерти. И даже нечего говорить о том, что Гонсало Лира был абсолютно невиновен.

Президент Джо Байден мог легко спасти своего гражданина, совершив всего один звонок в Киев. Даже не сам Байден, а какой-нибудь Салливан или Блинкен. Но они не ударили палец о палец. Потому что точно так же ненавидят и боятся правды, как их киевские шавки. И теперь можно смело утверждать, что США сами убили своего гражданина, который был абсолютно невиновен.

Понятно, что в США есть [те], кто этим возмущены. Это телеведущий Такер Карлсон, сообщивший о смерти, предприниматель Илон Маск, экономист Джеффри Сакс, экс-президент США Дональд Трамп и его семья. А также миллионы простых американцев, которым очень не нравится то, куда тащат их страну ее нынешние лидеры. Но вряд ли будет какая-то вменяемая реакция от официальной Америки. Там сейчас заняты другим — отмазыванием от тюрьмы сыночка президента США Хантера Байдена да попытками скрыть улики по педофильскому скандалу, связанному с делом Джеффри Эпштейна, в котором оказались замешаны многие сильные мира сего, в том числе бывший президент Билл Клинтон (к его клану относится и нынешний хозяин Белого дома).

Но правда о его смерти когда-нибудь обязательно всплывет. Надо просто подождать. Надеюсь, что это случится достаточно скоро.