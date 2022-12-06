Эксклюзив 06 декабря 2022, 15:00 Самонадеянный «Дождь» прогнулся по полной. Но бог русофобии жертву не принял Голос «Мордора»: телеканал «Дождь» испил чашу европейской свободы до дна РИА «Новости»

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«Оптимистический» телеканал «Дождь»* испил чашу европейской свободы до дна, и теперь он уже не такой оптимистичный. В Латвии аннулировали лицензию на его вещание с 8 декабря и даже пообещали обратиться в YouTube с требованием заблокировать канал для региона. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» рассказал, как журналисты «Дождя»* смогли проработать в «свободной» Европе всего 102 дня и чем все кончилось.

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Далее — прямая речь.

Госпожа Наталья Синдеева**, гендиректор «Дождя»*, заявила: она до последнего не верила, что такое может произойти. И ее можно понять. Ведь «Дождь»* прогнулся по полной, даже уволил ведущего Алексей Коростелева, из-за которого все и началось.

С Коростылевым вообще нехорошо получилось: совестливые журналисты просто принесли его в жертву и думали, что пронесет, но бог русофобии жертву не принял. Вернее, одной ему слишком уж мало. Он хотел сожрать весь канал вместе с потрохами, и это ему удалось. Легко и без проблем.

Генеральный директор телеканала «Дождь»* Наталья Синдеева** на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме — 2017

Господа из «Дождя»* слишком самонадеянно поверили в теорию о «хороших русских». Вроде бы Европа, все по закону, свобода слова и демократия — то самое, о чем ТВ-канал «Дождь»* влажно мечтал, спокойно себе работая в России целых 12 лет. Одно время «Дождь»* даже был в федеральной сетке, пока уж слишком сильно не начал наглеть.

Но и после всех «репрессий» оставался в доступе, который ограничивался лишь финансовыми аппетитами либеральных журналистов, так как подписка на канал была платной.

Разумеется, после 24-го числа все резко изменилось. Но что-то мне подсказывает, что «Дождь»* смог бы работать и в этих условиях, если был не только оптимистичным, но и объективным. Но вот таким он быть не мог, никак. За все время конфликта на востоке Украины там не было репортажей из Донецка или Луганска.

Украину вообще критиковать было не принято. Там ведь Европа, демократия, Зеленский и прочие прелести. Ни слова о притеснениях русскоязычных, откровенных репрессиях и даже политических убийствах. «Дождь»* ничего этого не замечал. Видимо, потому что такое блюдо в меню не заказывали.

И вот после 24 февраля «оптимистический канал» оказался в Европе. Оптимизма были полные шаровары. Ну а как иначе? Казалось, что вот теперь-то либеральные журналисты развернутся в европейской столице Риге на полную! Говори о чем хочешь, нет никаких ограничений.

Но, как оказалось, «все не так однозначно», и первую порцию демократической вакцины «Дождь»* получил почти сразу же, после неудобных вопросов о сносе памятников советским воинам в Латвии. На совестливых либеральных журналистов элиты свободной Латвии окрысились уже тогда, а возглавил их известный режиссер Алвис Херманис.

И вот тернистый путь пройден — «Дождь»* просто вышвыривают из Латвии. В свободной европейской стране канал смог проработать всего 102 дня.

Очень поучительная история, тем более что господа из «Дождя»* всегда заявляли: никакой русофобии не существует, это все выдумки Кремля. И очень интересно, что там скажут сейчас.

По слухам, «Дождь»* собирается перебраться в Грузию. Но что-то мне подсказывает, что и там он не продержится долго. Но, если честно, вот совсем не жаль. Ни капельки. Все, что получено, заслужено упрямой глупостью и продажностью.

Новым лозунгом канала я бы советовал сделать фразу «Предателей нигде не любят». По крайней мере, не будет обидно, когда выгонят взашей из очередной русофобской страны.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.