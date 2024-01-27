Эксклюзив 27 января 2024, 22:21 «Блокбастер и реалити-шоу». Кризис в Техасе — это часть предвыборной пьесы Корреспондент Кононова: кризис в Техасе уйдет с первых полос сразу после выборов

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Кризис в Техасе набирает обороты, в штате в очередной раз заговорили об отделении от США. Корреспондент «360» Елена Кононова заявила на стриме, что ситуация в этом южном штате уйдет с первых полос американских газет сразу после выборов, когда каждая из сторон отыграет свою часть пьесы.

Компромиссы найдутся

Журналист отметила, что на первый взгляд, кризис в Техасе может быть выгоден для России и ситуации в зоне СВО — администрация США переключится на конфликт в своей стране и забудет про Украину. Однако не все так просто.

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«Но… Американская политика — это блокбастер, реалити-шоу. Особенно, когда начинается предвыборная гонка. Иначе американское общество не растормошить. На мой взгляд, кризис в Техасе уйдет с первых полос сразу после выборов. И компромиссы найдутся, и „колючку“ для ограждений привезут покачественнее», — поделилась Кононова.

Корреспондент рассказала о подсчетах экономистов, согласно которым отделение штата кажется вполне реальным. Экономика Техаса — восьмая на планете, ВВП штата составляет 2,5 триллиона долларов. Прибыль от добычи нефти в пересчете на душу населения выше, чем в Саудовской Аравии и России.

«Но какой бы жирной ни была экономика Техаса — она держится на связях, интеграции с другими штатами», — отметила Кононова.

Воз и ныне там

Другой штат — Калифорния — тоже периодически заявляет о желании отделиться. За всю историю существования штата такие предложения выдвигались более 200 раз, отметила журналист.

И что? Воз и ныне там. Хотя аргументов у лидеров движения за независимость немало. Елена Кононова

Корреспондент предположила, что когда-нибудь Америка распадется, но это произойдет не сейчас.

«А пока мы наблюдаем за сюжетом, выстроенным в жанре „конфликт“», — сыронизировала Кононова.

С одной стороны — республиканцы. Они ратуют за закрытие границ и изоляционизм. На другой стороне — демократы, которые хотят видеть США гегемоном, перекраивающим мир под себя.

«Каждой из сторон необходимо отыграть свою часть пьесы перед выборами. Как можно ярче и громче», — подытожила Кононова.