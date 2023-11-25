Мир 25 ноября 2023, 02:08 Блокада Калининграда и ядерная война. К чему приведет подъем химоружия в Балтийском море Эксперт Широкорад: подъем химоружия в Балтике может привести к ядерной войне РИА «Новости»

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Химические боеприпасы затопили в Балтийском море после окончания войны в 1945 году. Теперь власти Германии планируют запустить программу по их подъему. Речь идет о десятках тысяч тонн снарядов с химначинкой. В российском МИД заявили, что такая операция со стороны НАТО может привести к плачевными последствиями для всего региона. Как считают эксперты, под предлогам подъема боеприпасов НАТО может заблокировать Балтику для российских судов, а в конечном итоге эта ситуация грозит началом ядерной войны.

Союзники друг друга боялись

Запасы химического оружия Германии страны Антигитлеровской коалиции затопили в Балтийском море в 1945 году. Большая часть арсенала покоится на дне у островов Готланд и Борнхольм. По оценке российских ученых, под водой могут находиться тысячи тонн иприта. Спустя почти 80 лет немецкие власти задумались о том, чтобы поднять со дня токсичные снаряды.

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По мнению военного специалиста и историка Александра Широкорада, необходимости затапливать химические боеприпасы у союзников не было. Запасы химоружия были не только у Германии, но и у остальных участников войны: США, Великобритании и СССР. И все эти страны умели их хранить — после войны ни у кого не было утечек.

РИА «Новости»

«У немцев были прекрасные хранилища, и можно было это оружие после войны тихо спокойно утилизировать. Тем не менее, решили затопить», — рассказал Широкорад «360».

Историк выразил уверенность, что СССР затопил химическое оружие по требованию западных союзников. И причина была отнюдь не в невозможности утилизировать эти снаряды.

Они друг друга просто боялись. Боялись того, что одна страна против другой будет использовать германское оружие. СССР по требованию западных союзников затопил не только химическое оружие, но и новенькие немецкие подводные лодки и даже авианосец. Александр Широкорад историк

Химическая бомба замедленного действия

В необходимости сейчас заниматься подъемом химоружия Широкорад тоже сомневается. По мнению эксперта, за 80 лет, которые боеприпасы пролежали на дне, случаев загрязнения зарегистрировано не было. Существуют слухи о том, что в Швеции якобы вырос уровень заболеваемости раком, но доказательств этому нет.

С историком не согласился бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин. Он считает, что поднимать оружие все же надо. За 80 лет многие боеприпасы проржавели и из-за этого могут быть опасны для окружающей среды.

«Токсичные вещества уже стали попадать в море. А, так как лежат они не на большой глубине, в среднем, 70-80 метров, то это уже представляет определенную опасность», — объяснил эксперт.

РИА «Новости»

У России есть опыт

По мнению Никулина, операция по подъему химического оружия нацисткой Германии затрагивает все страны Балтики. И решение о ней должно приниматься коллегиально всеми государствами, которые находятся на территории этого бассейна.

Эксперт напомнил, что наибольший опыт по безопасной утилизации химического оружия есть у России, которая недавно уничтожила свои арсеналы.

«Я думаю, никакая страна мира сейчас не располагает такими компетенциями в этой области. Потому что американцы попросту топят свои химические боеприпасы, как они делали 80 лет назад. А у России есть предприятия, которые могут все это дело переработать и безопасно уничтожить», — заявил Никулин.

И уж точно нельзя доверять эту миссию Североатлантическому альянсу, заявил эксперт.

Они применяли в Европе — в той же Сербии — снаряды с обедненным ураном. После их учений почему-то взорвались газопроводы Северные потоки. Террористов и экологических нигилистов нельзя подпускать к решению таких вот сложных проблем, которые представляют угрозу десяткам миллионов людей в данном регионе. Игорь Никулин Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН

Блокада Калининграда под благовидным предлогом

Военный специалист и историк Александр Широкорад выразил мнение, что западные страны не просто так именно сейчас вспомнили о затопленном немецком химоружии. Все это — часть кампании по ограничению доступа России к Балтийскому морю и блокаде Калининграда.

Сухопутную блокаду западные страны уже почти объявили — эксперт напомнил о закрытии границ Финляндией и подобных угрозах со стороны Эстонии и Норвегии. А морской путь НАТО может заблокировать под предлогом работ по подъему химоружия.

Для этого потребуются десятки кораблей и как минимум несколько лет. В результате они могут попытаться перекрыть между Литовским берегом и Готландом проход для всех российских судов под предлогом подъема. В таком случае Калининградская область окажется полностью отрезанной от «большой земли». Александр Широкорад

Широкорад заявил, что единственным ответом в такой ситуации может быть военное конвоирование российских судов в Датских проливах. Причем, эффективным оно будет, если на патрулирующих судах будут размещены тактические ядерные заряды.

«Даже одно заявление о том, что Балтийское море будут патрулировать корабли, на которых есть спецзаряды, сразу приведет к тому, что все эти разговоры про подъем химического оружия прекратятся», — отметил Широкорад.

Военный эксперт заключил, что усиление активности военных кораблей НАТО в Балтийском море недопустимо, потому что может привести к серьезной эскалации и даже ядерной войне.