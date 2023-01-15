Эксклюзив 15 января 2023, 20:59 BLM больше не работает. Американцев пристыдили за отсутствие реакции на убийство темнокожего «Голос Мордора»: BLM оказался политическим заказом против экс-президента США Трампа Koshu Kunii / Unsplash

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Полицейский в США убил брата основателя движения Black Lives Matter Кинана Андерсона. Страж правопорядка долго бил его электрошокером. Все это попало на видео, и кадры быстро облетели Штаты. Несмотря на проявленную жестокость, активисты не вышли на массовые протесты, как это было после убийства рецидивиста Джорджа Флойда. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» порассуждал о «тишине» в США и предположил, что BLM работало только против бывшего президента страны Дональда Трампа.

Далее — прямая речь.

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Тут недавно в США случилось событие, которое, случись несколько лет назад, поставило бы страну на уши. Были бы толпы народа, горящие автомобили, стрельба, погромы и разграбленные магазины. Но что удивительно — сейчас все тихо и спокойно. Хотя… Вовсе не удивительно.

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Брат основателя движения Black Lives Matter Кинан Андерсон устроил в Лос-Анджелесе автомобильную аварию. Как водится в таких случаях, вызвали полицию. Кинану не понравилось, как ведут себя прибывшие копы, и он начал с ними пререкаться и даже оскорблять. Разумеется — у полицейских на такое ответ только один и быстрый. Чернокожего парня скрутили и повалили на землю. И уже тогда, когда он лежал на земле, один из полицейских, с видимым наслаждением начал бить Кинана током с помощью шокера. И увлекся настолько, что Кинан не выдержал и скончался.

История, очень похожая на смерть Джорджа Флойда, американского чернокожего рецидивиста, случайно убитого полицейским еще в президентство Дональда Трампа. Вы же помните, что тогда случилось? В американских городах вспыхнули настоящие уличные бои, торговые улицы были полностью разграблены, полиция подвергалась преследованиям и даже репрессиям, а самого Флойда возвели чуть ли не в ранг святого и похоронили в золотом гробу, который везла белая (!) лошадь.

Кинан Андерсон — фигура чуть позначимее, чем какой-то рецидивист. И, казалось бы, после его гибели, которая была снята на видео и попала в Сеть, Америка должна была вспыхнуть. Последствия смерти Джорджа Флойда, по идее, должны были показаться невинными детскими забавами. Но…

Clay Banks / Unsplash

В США тишина. Конечно, кто-то там в Twitter пишет, что жизнь Кинана Андерсона имеет значение и все такое, но это почему-то не работает. И я даже знаю почему. Нет политического заказа. Вся эта BLM-кодла «имела значение» только тогда, когда работала против Дональда Трампа. А сейчас президент другой, демократический, и, значит, никаких проблем с расизмом в США больше нет.

Да, случается, что чернокожих убивают, причем — в товарных количествах, но ведь убивают по-другому, чем при Трампе. Любя убивают, без расистских предубеждений. А, значит — все в полном порядке.