Близкий к банкротству американский First Republic Bank выставили на торги

Последнюю попытку спасения через частный сектор приближающегося к банкротству калифорнийского банка First Republic Bank предприняла Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC). Ведомство призвало крупнейших игроков рынка подать заявки на выкуп кредитного учреждения. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Собеседники издания пояснили, что предложение получили JPMorgan, PNC, US Bancorp и Bank of America, а также Citizens Financial Group.

FDIC объявило о проведении торгов после нескольких недель безуспешных переговоров с участниками банковского рынка. Подобный шаг может решить судьбу First Republic Bank быстрее, чем в случае с обанкротившимися раньше Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Проблема заключается в том, что у части крупных банков на балансе уже находятся до 10% национальных депозитов, что законодательно запрещает им принимать участие в торгах по покупке еще одного кредитного учреждения. Но FDIC своим решением может сделать исключение.

Кроме торгов, также рассматривается передача First Republic Bank под внешнее управление FDIC, сообщила газета Financial Times.

Дробить и продавать

По словам источников, сейчас регулятор выясняет, за сколько можно продать раздробленные активы банкрота и сколько придется выделить денег из фонда для погашения долгов вкладчиков.

Такая ситуация его не устраивает, поскольку необходимо компенсировать деньги клиентам еще трех банкротов, что скажется на состоянии фонда страхования вкладов.

При этом банки не торопятся отвечать на предложение. Передача First Republic Bank конкурсному управляющему снизит стоимость его активов и позволит получить их по более выгодной цене.

Исторический крах

Резкое падение ценных бумаг First Republic Bank на бирже началось на этой неделе, после публикации отчетности за первый квартал. Результаты не впечатлили держателей акций, и за два дня стоимость бумаг упала на 64,9%. Биржа 16 раз останавливала торги, чтобы не допустить краха банка.

Банкротство First Republic Bank станет четвертым и самым крупным крахом в финансовой системе США с кризиса 2008 года. На конец марта на балансе учреждения находилось 212,6 миллиарда долларов, а сам банк занимал 14-е место по объему активов. До этого лидером по балансу среди банкротов занимал Silicon Valley Bank с 209 миллиардами долларов.