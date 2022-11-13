Эксклюзив 13 ноября 2022, 18:22 Ближний Восток скинет поводок. США больше не устанавливают порядки в регионе «Голос Мордора»: США почувствовали утрату влияния на Ближнем Востоке РИА «Новости»

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Доклад американской разведки о якобы вмешательстве Саудовской Аравии во внутренние дела США стал свидетельством того, что США постепенно теряют контроль на Ближнем Востоке. При этом они продолжают пытаться навязать свою волю странам региона, хотя те уже давно хотят вести независимую политику, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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США теряют хватку на Ближнем Востоке

В The Washington Post появился материал о «специальном докладе разведки США», в котором говорится, что Объединенные Арабские Эмираты пытались вмешиваться во внутренние дела США с очень неблаговидными целями.

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Очень странно, что материал этот хоть и заметили, но внимания ему уделили мало. Потому что он настоящая информационная бомба. ОАЭ — один из ближайших и важнейших союзников США на Ближнем Востоке. Да что там греха таить — до недавнего времени, как и остальные монархии залива, — настоящая полуколония, полностью находившаяся под американским контролем. Но все меняется. И похоже, что контроль уже далеко не тот.

Я не уверен, что Эмираты каким-то образом вмешивались в дела США. Я думаю, что это обычная выдумка, попытка натянуть уж слишком ослабший поводок. Да и кто знает, может быть, на другом конце поводка уже никого и нет? Монархии залива начали вести уж слишком независимую политику и все больше выражают свою расположенность России.

Еще недавно такое могло показаться фантастикой, но сейчас это свершившийся факт. И все это очень бесит Белый дом и Госдеп. Потому что США привыкли быть на Ближнем Востоке единственными и полновластными хозяевами.

А сейчас их там, мягко говоря, пинают. Пока что аккуратно, по-восточному, с улыбочками. Мол, не делают ничего плохого, все остается. «как при бабушке», однако те места, куда пинают, ощутимо побаливают.

Гегемон покачивается и уже не тот

И надо бы США очень срочно заняться наведением порядка на Ближнем Востоке, но слишком уж они сейчас там заняты другими делами, да и ресурсов не хватает контролировать все то, что контролировали ранее. И оттого такие судорожные движения, как вот этот доклад американской разведки.

Или недавние протесты в Саудовской Аравии, на которых безбашенные протестанты требовали избавиться от правящей династии Аль-Саудов. Понятно же, что типичная технология «цветной революции», и еще понятнее, откуда у нее ножки растут.

Что будет дальше? Посмотрим. У США сейчас каждый новый шаг хуже предыдущего, а шейхи и эмиры почуяли, что гегемон уже покачивается, да и не гегемон вовсе.

И понятно, что Саудовская Аравия хочет стать региональным лидером, да и у ОАЭ с Катаром похожие претензии. И чтобы без всяких США. И если бы еще лет пять назад все казалось горячечным бредом, то в наши дни это реальность.