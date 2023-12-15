Мир 15 декабря 2023, 14:40 Ближневосточная трагедия. Израиль и Палестина отказали друг другу в праве на существование Политолог Мезюхо: Израиль действует в Газе как США во Вьетнаме Abed Rahim Khatib / dpa / Global Look Press

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Ситуация в секторе Газа стала критической: палестинский анклав почти уничтожен, выжившие люди страдают от голода и болезней. ЦАХАЛ не стесняется практически повторять действия американцев во время Войны во Вьетнаме, а соседние страны не торопятся принимать беженцев. Финала конфликта пока не видно.

Жизнь в Газе почти уничтожена

Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа больше не пригоден для жизни. С начала нового витка конфликта между боевиками ХАМАС и Израилем в анклаве получили ранения свыше 50 тысяч человек, немногим менее 19 тысяч погибли, в том числе множество детей.

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Местные больницы переполнены больными и раненым, а улицы усыпаны мусором и обломками. Все чаще происходят вспышки менингита, желтухи, импетиго, ветряной оспы и других инфекций.

Израильская армия начала затапливать подземные тоннели ХАМАС в Газе морской водой. Эта операция может занять несколько недель. Первый заместитель Постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал такой шаг очевидным военным преступлением.

Вьетнамский сценарий в Газе

Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо подтвердил «360», что сектор Газа столкнулся с гуманитарной катастрофой. С одной стороны, Израиль проводит свою наземную операцию как ответ (правда, несоизмеримый) на нападение ХАМАС. С другой — египтяне отказываются открывать границы.

У них есть резоны на этот счет и мотивы не пускать жителей сектора Газа на свою территорию. А Соединенные Штаты Америки, как кукловод многих структур Организации Объединенных Наций, продолжают делать вид, что все нормально и должно происходить именно так, как происходит. Иван Мезюхо

Политолог пояснил, что такая позиция США неудивительна: достаточно вспомнить, как вели себя американские солдаты во время Войны во Вьетнаме. Примерно так же сегодня действует Армия обороны Израиля.

Так что проблемы с обеспечением безопасности и гуманитарных прав региона будут только нарастать.

Руины Сайгона, 1968 год / Викимедиа

Война между Северным и Южным Вьетнамом длилась почти 20 лет. Армия США выступала на стороне южан и практиковала тактику «выжженной земли», заливая джунгли и деревни мирных жителей напалмом, применяли пытки.

За время военных действий было убито до трех миллионов вьетнамских солдат и мирных жителей. Американцы потеряли свыше 55 тысяч военнослужащих, еще боле полутора тысяч человек пропали без вести.

Пока не видно условий, при которых Израиль завершил бы наземную операцию, напомнил Мезюхо.

«Мы наблюдаем драматический момент: все стороны конфликта отказывают друг другу в праве на существование, и не видно, чтобы они были готовы какому-то диалогу. Израиль не признает Палестину, а Палестина не признает Израиль и не контролирует ХАМАС», — констатировал он.

Abed Rahim Khatib / dpa / Global Look Press

Какое будущее ждет сектор Газа

Когда-то Израиль уже был в секторе Газа, но не смог его контролировать, добавил политолог. Если даже допустить, что израильтяне снова полностью захватят анклав, едва ли они смогут полноценно его контролировать. Многие жители оттуда уехали, но некоторые остались или хотели бы вернуться.

«Кроме того, ХАМАС долгие годы рыл там подземные каналы. Возможно, нас ждет наблюдение за партизанской войной на Ближнем Востоке. Ситуация далека от разрешения, в том числе силовым путем. Даже если вдруг Израиль станет формально контролировать всю эту территорию, он не будет чувствовать там себя спокойно», — заверил собеседник «360».

Чтобы мировое сообщество решилось наконец создать или, прямо говоря, признать существующее Палестинское государство, необходимо единое мнение по этому вопросу в Совете безопасности ООН. Однако ожидать этого в ближайшее время, по мнению Мезюхо, не стоит.

«Это чрезвычайно сложный вопрос, требующий проработки со всех сторон. Двум государствам должны быть даны гарантии безопасности. Но готовы ли их предоставить ведущие политические акторы Ближнего Востока и в целом мирового политического процесса? На мой взгляд, не готовы», — резюмировал политолог.