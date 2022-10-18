Блинкен заявил о важности мирового лидерства США для всеобщего блага | 360°

Мир 18 октября 2022, 20:00 Блинкен заявил о важности лидерства США для всеобщего блага. Его позиция давно устарела Политолог Коровин: подход Блинкена к внешней политике устарел РИА «Новости»

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Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы занимать ведущую позицию в организации миропорядка, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Он уверен: если не Вашингтон, то эту роль сыграет кто-то другой. Правда, российские специалисты считают, что американская сторона судит по себе, а их внешняя политика устарела.

Блинкен — о роли США в мире

В беседе с бывшей главой Госдепа Кондолизой Райс госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы играть ключевую роль в процессе организации миропорядка.

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«Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух — ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями; или, того хуже — никто не занимает. Тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие», — считает Блинкен.

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По его словам, сейчас идет соревнование за будущее, которое наступит после холодной войны. Госсекретарь полагает, что китайская версия порядка «антилиберальная», тем временем цели Штатов, возможно, и неидеальные, но все же либеральные.

Представители устаревшей формации

Блинкен — представитель устаревший формации глобалистов, которая завершает свое доминирование как внутри Соединенных Штатов, так и в мировом масштабе. Таким мнением с «360» поделился политолог и директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Это люди устаревшего типа. Они всех меряют по себе. Исходят из того, что, если не США доминируют в мире, то кто-то другой будет доминировать. Это неадекватный в нынешней ситуации подход, поскольку сейчас мир движется к <…> модели, когда не одна, а несколько цивилизаций на основе консенсуса будут определять судьбу человечества. Это совершенно иной подход», — подчеркнул он.

Политолог напомнил, что упомянутый американским госсекретарем Китай — действительно центр Азиатско-Тихоокеанского региона, который лежит в основе этого полюса. То же самое касается России, которая находится в основе евразийского полюса. То есть на сегодня мир уже как минимум трехполярный, это данность, уверен Коровин.

Если Блинкен этого не замечает, то он либо глупец, либо делает вид, что ничего не произошло и США продолжают доминировать. Но на подходе еще как минимум три-четыре цивилизационных полюса. Это Индия как государство-цивилизация, государство-континент, это Латинская Америка, которая все больше демонстрирует нежелание оставаться в статусе заднего двора, и это Африка. Валерий Коровин. Политолог

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин, в свою очередь, заявил, что Блинкен попросту лукавит. Ведь вся современная внешнеполитическая доктрина Штатов строится вокруг навязывания демократических ценностей слабым странам, которые якобы не способны себя защитить.

«Когда к власти в определенной стране приходит правитель или правительство, который или которое заявляют о национальных интересах, естественно, они автоматически становятся врагами демократии. Применяются все силы НАТО. Американская внешняя политика застряла в парадигме XX века», — подытожил эксперт.