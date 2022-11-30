Эксклюзив 30 ноября 2022, 18:59 Бюджеты освоены. США использовали Украину и могут создавать новую «горячую точку» Публицист Новоселов: современная Украина — проект Демократической партии США Военная помощь Украине / U.S. Embassy Kyiv

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Начиная с февраля американские инспекторы проверили менее 10 процентов вооружений на Украине, поставленных США. Выяснить, что случилось с этим оружием и кто получил прибыль, невозможно. Однако это объясняет некоторые признаки усталости от украинского конфликта на Западе, заявил публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

В начале ноября Соединенные Штаты официально признали присутствие своих «военных инспекторов» на Украине, однако с этим присутствием есть много неясностей. Вашингтон утверждает, что Госдепартамент выделил ограниченный бюджет на этих инспекторов и они не могут проверять каждую поставку оружия.

С февраля по начало ноября инспекторы провели лишь две проверки, которыми было охвачено около 10 процентов из 22 тысяч единиц оружия, поставленных Вашингтоном, включая ПЗРК «Стингер» и ПТРК «Джавелин», которые подлежат особому контролю.

Военнослужащий НМ ЛНР демонстрирует американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Джавелин» (Javelin) / РИА «Новости»

Общий объем военной помощи США киевскому режиму приближается к 100 миллиардам долларов или уже превысил эту сумму, если учитывать последний пакет Джо Байдена на 37 миллиардов. Поэтому Республиканская партия, завоевавшая незначительное большинство на выборах в конгресс, предупредила администрацию президента о возможности значительного ужесточения контроля за помощью Украине.

По оценкам, всего на Украине присутствует несколько тысяч американских военных. Официально они приписаны к службе военного атташе США, некоторые имеют статус инспекторов Пентагона, а достаточно большая группа состоит из «ветеранов, работающих на субподряде Минобороны США», то есть из представителей американских ЧВК. Пентагон подтвердил, что часть из них обучает ВСУ применению переданных вооружений.

Современная Украина — проект Демократической партии США и лично Джо Байдена, который решал любые вопросы вплоть до снятия генпрокурора одним звонком задолго до своего избрания президентом

За девять месяцев официальные инспекторы проверили всего 10 процентов американской помощи. Значит, без проверки осталось как минимум 90 миллиардов долларов, что превышает годовой бюджет Украины. По прошествии стольких месяцев уже невозможно узнать, что случилось с этими деньгами и вооружениями, кто получил от этого прибыль.

Все вышесказанное может объяснить некоторые признаки усталости от Украины в США. Бюджеты освоены, американский ВПК получил заказы, Киев будет выплачивать свои долги еще лет сто.

Так что можно переключаться на другой регион и создавать новую «горячую точку». Особенно с учетом ненулевой вероятности того, что в январе конгресс США назначит настоящих инспекторов, которые могут что-то накопать.

Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США / U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White

Не следует забывать, что Байден и его окружение имеют определенные коррупционные связи с властями Украины. И тут встает интересный вопрос. Что если для администрации США весь этот конфликт — лишь очередное прикрытие для отмывания огромных денег из американского оборонного бюджета?