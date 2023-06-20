Мир 20 июня 2023, 21:25 Бизнес превыше всего. Маск увидел выгоду в прогнозе о провальном контрнаступлении ВСУ Политолог Станкевич: за ответом Маска о контрнаступлении ВСУ стоит надежда на его бизнес РИА «Новости»

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Американский бизнесмен и инвестор Джеффри Сакс опубликовал в своем аккаунте Twitter статью, в которой написал о провале контрнаступления ВСУ. Он предположил поражение США на Украине. Его коллега Илон Маск положительно отреагировал на публикацию. Бизнесмен оценил рассуждения Сакса одной фразой: «Хорошо сказано». Почему владелец Twitter обращает внимание на такие и не боится «культуры отмены» «360» рассказал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Далее — его прямая речь.

Бизнес интересы выше политики

Илон Маск смотрит на геополитику и на геоэкономику. Он не так сильно интересуется двусторонними отношениями, например, между Россией и Украиной.

Его волнует тот факт, что Европа вступает в рецессию из-за затяжного конфликта.

На территории Европы, а именно в Германии, у него находится гигафабрика по производству электромобилей. Она уже производит только полмиллиона автомобилей в год, хотя должна выпускать миллион.

РИА «Новости»

Кроме того Илон Маск недавно встречался с президентом Франции Эммануэлем Мароном. Они обсуждали возможность построения второй гигафабрики в Европе. Естественно американскому инженеру не нужен конфликт в Европе.

К этим двум производствам в Европе ему нужна еще целая сеть заводов по производству аккумуляторов и других критически важных комплектующих.

Для всего этого должна быть «живая» экономика, нормальная энергетика и хороший покупательский спрос. Поэтому Маск напрямую заинтересован в ближайшем завершении конфликта.

Предусмотрительный ход

В средствах массовой информации и в социальных сетях предприниматель в первую очередь отслеживает какие-то материалы, которые указывают на путь к миру и дипломатии. Понятно, почему он обратил внимание на статью Джеффри Сакса.

Кроме того, по слухам, Маск ведет деловой диалог с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Видимо, поэтому американец так тепло отзывается о Стамбуле как о возможном месте переговоров.

РИА «Новости»

[Комментарий Илона Маска] в данном случае — это не отвлеченные мечтания идеалиста и пацифиста. Это серьезный расчет: мозги американского предпринимателя настроены не только на технологические изобретения, но и на продвижение крупных проектов. За всем этим стоит именно надежда на его личный бизнес.

Без страха перед «отменой»

Маск прошел уже прошел тот барьер, за которым никакая «культура отмены» невозможна. Если переговоры с ним ведут главы государств.

В течение одного месяца предприниматель дважды встретился с Макроном. До этого у него были переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом и его итальянской коллегой Джорджей Мелони.

Главы государств непременно просят его «зайти» в их страну. Поэтому никакой «культуры отмены» здесь не будет. Маск сам выбирает с кем иметь дело, а с кем нет.

Илон Маск с министром иностранных дел Китая / РИА «Новости»

Прогнозы Джефри Сакса реальны?

Джеффри Сакс — это известный леволиберальный профессор Колумбийского университета. У него, конечно, есть определенный уклон в том, что он пишет.

В данном случае уклон миротворческий и хороший, но надо понимать, что в статье у него есть некоторые забегания вперед и определенные преувеличения.

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Критика [действий американского правительства] и уподобление событиям военного конфликта в Афганистане — это натяжка. Конечно, надо вспомнить тот факт, что Соединенные Штаты — не эталон соблюдения международного права.

Их действия в Ираке, которые сопровождались жуткими нарушениями международного и гуманитарного права — это прямой пример того, что если хочешь учить — сначала начни с себя.

Википедия

В случае с Афганистаном уроком скорее всего выступает финал — бегство Соединенных Штатов Америки из Исламской республики. Американцы бросили всех своих «клиентов» и сторонников на произвол судьбы. Пожалуй, это был поучительный финальный эпизод.

Упоминание в статье этих эпизодов вполне уместно, но экономист Сакс немного забегает вперед. Пока что нет такой ситуации, что США нужно уже завтра думать о срочной и критичной эвакуации.