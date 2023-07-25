Мир 25 июля 2023, 22:50 Суррогатное материнство без золотой середины. Бизнес на детях или последняя надежда Юрист Свитнев заявил, что россияне вынуждены искать суррогатных матерей за рубежом Freepik

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Украинские дельцы поставили на поток суррогатное материнство, и вооруженный конфликт им не помеха. Пользуясь отчаянным положением соотечественниц и зарубежных бездетных пар, они зарабатывают миллионы, а друзья в правительстве покрывают скандальный бизнес. В России же ситуация иная — ограничения закона вынуждают россиян искать суррогатных матерей за границей.

Украина торгует суррогатным материнством

Американские журналисты выяснили, что конфликт с Россией не только не мешает украинской индустрии суррогатного материнства, а наоборот — приносит еще больше клиентов, рассказало издание Рolitico.

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Дети от украинок стали пользоваться еще большей популярностью, хотя и стоят такие услуги очень немало — речь идет о десятках тысяч долларов. Однако поток клиентов из США, Великобритании, Европы, Бразилии, Китая и даже Австралии не иссякает.

Начиная с 2022 года сотни украинских женщин родили сотни детей для иностранцев. Компании по суррогатному материнству даже не скрывают, что количество их потенциальных клиентов в три раза превышает количество матерей. Поэтому украинок вербуют даже в зоне конфликта.

Материнство от нищеты

Жительницы Украины становятся суррогатными матерями не от хорошей жизни — это условно легкий способ попробовать выбраться из нищеты. За вынашивание одного ребенка женщины получали около 15 тысяч евро (чуть меньше полутора миллионов рублей). Иногда предлагают купить и «готового» новорожденного, не «под заказ».

Зарубежные активисты пытались указать своим соотечественникам, что стыдно пользоваться безвыходным положением украинок. Другие общественники обращают внимание на то, что едва ли сегодня суррогатные матери находятся в безопасности и спокойствии. А ведь удар по их психике — удар и по ребенку.

Однако большинство потенциальных родителей предпочитают верить рекламным буклетам с рассказами о бункерах для новорожденных и охране из профессиональных военных, которые почему-то не на фронтах отечества.

Сами украинки признаются: у них нет никаких прав. Случись что во время родов и — плакали денежки. Если рождение ребенка пагубно сказалось на организме, помогать никто также не станет, даром что в рекламе все по-другому.

Принстонский университет заявил, что в 2020 году Украина предоставляла более четверти мировых услуг суррогатного материнства. В Киеве и других крупных городах открылось десятки клиник, специализирующихся на этих услугах. Ежегодно около 2500 украинок вынашивали детей для иностранцев.

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Коррупция покрывает мошенников

При этом претензии есть и не только у жительниц Украины, но и у иностранцев, пользующихся услугами суррогатного материнства. Кому-то сообщили, будто перенос эмбрионов был неудачным, а потом случайно проговорились, что отдали их другой паре. Кто-то передумал, но не смог получить обратно свой донорский материал.

И денег, что характерно, никому не вернули, хотя речь идет о пятизначных суммах в долларах США. Попытка отстоять свои интересы в правовом поле закончилась молниеносной отправкой в отставку прокурора, который вел дело. У компаний оказались очень влиятельные друзья в верхних эшелонах власти.

Кстати, далеко не все страны признают суррогатное материнство. Однако украинские компании и тут не промах: они подделывали документы и фальсифицировала тесты ДНК родителей и новорожденных, чтобы подтвердить, будто это их законные дети. Причем эти скандальные подробности всплыли задолго до 2022 года.

Иностранцы не найдут суррогатную мать в России

России подобные дрязги не грозят. Сначала по стране прокатилась масштабная программа сенатора Елены Мизулиной, которая предлагала полностью запретить суррогатное материнство на коммерческой основе, приравнивая это к торговле людьми.

Позднее, в конце 2022 года, Совет Федерации одобрил закон о запрете на услуги суррогатных матерей из России для иностранцев. Самих россиян также ограничили в возможности пользоваться этим выходом для тех, кто отчаялся стать родителем.

Однако тот факт, что суррогатным материнством пытаются пользоваться мошенники, ничего не значит — их достаточно в любой сфере. Из-за вороватого торгаша не закрывают все точки торговли. Просто государство устанавливает меры контроля: весы, чеки, отчетность, проверки.

Видимо, проверять людей, не попадающих в список допущенных к возможностям суррогатного материнства, никто не готов. Тем более, что даже приемные семьи, за которыми по закону обязана присматривать опека, остаются без надзора.

Россиян вынуждают ехать за детьми за границу

Член российской Ассоциации репродукции человека, специалист по суррогатному материнству и ЭКО и связанными с ними правовыми проблемами Константин Свитнев пояснил «360», как изменилась ситуация с суррогатным материнством в России.

После недавних изменений в действующем законодательстве, воспользоваться программой суррогатного материнства в России могут только пары, состоящие в официально зарегистрированном браке, и одинокие женщины при условии использования исключительно собственного генетического материала. Константин Свитнев

Юрист уточнил, что пары, не состоящие в браке, холостые мужчины, желающие быть отцами, и супруги, которым, помимо помощи суррогатной матери, требуется еще и доноры ооцитов — половых клеток, участвующих в размножении (а такие случаи очень часты), не смогут воспользоваться программой суррогатного материнства в России.

По словам Свитнева, такие люди будут вынуждены ехать за границу. Те, кто победнее, отправятся в Белоруссию, Грузию, Казахстан. Более состоятельные — в Соединенные Штаты Америки и куда угодно, где помогают тем, кто желает стать родителем.

Никто ни в какой стране не собирается ограничивать право людей на продолжение рода. Но наши депутаты, к сожалению, выбрали совершенно противоположный вариант, отправляя людей за границу для того, чтобы они могли стать родителями. Константин Свитнев

Юрист подчеркнул, что право продолжение рода — естественное, неотъемлемое, неотчуждаемое право любого человека. Государство должно не чинить препоны на этом пути, а всемерно содействовать.

Россияне едут за семьей в США

Свитнев отметил, что, по его мнению, бесспорными и неоспоримыми лидерами на рынке по предоставлению услуг суррогатного материнства являются Соединенные Штаты Америки.

«В том, что Украина занимает второе место, я не сомневаюсь. Что касается России, то она никогда не была среди лидеров. Репродуктивные клиники нормально работали, обслуживая преимущественно российских пациентов. Доля иностранцев никогда не превышала 15-20% от общего числа российских пациентов», — сказал юрист.

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Он подчеркнул: все разговоры, что якобы тысячи детей рождались в России по программе суррогатного материнства, мягко говоря, не соответствуют действительности. Сегодня же цифры опустилась до мизерных величин.

Вина — именно вина! — в этом Государственной думы и людей непрофессиональных, некомпетентных, не понимающих ничего абсолютно в репродуктивных технологиях. Они всех запутали своими воплями, что будто бы существует некая торговля детьми с помощью суррогатного материнства и тысячи детей вывозятся за рубеж. Константин Свитнев

Цена этих истерик — нынешняя плачевная ситуация. Теперь россияне вынуждены отправляться за рубеж, становиться родителями там и строить не великую Россию, а великую Америку, резюмировал Свитнев.