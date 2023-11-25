Мир 25 ноября 2023, 23:47 Бизнес-империя на костях. Как Карл III наживается на покойных англичанах The Guardian: Карл III использует имущество покойных англичан в личных целях РИА «Новости»

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Король Великобритании Карл III использует имущество покойных англичан в личных целях. Он наживается на смерти тысяч людей, чьи активы помогают ему развивать империю коммерческой недвижимости. К такому выводу пришла обозреватель Марьян Каламаки в расследовании для The Guardian.

Средневековая традиция

Активы, о которых идет речь, называются bona vacantia. На русском языке самый близкий термин — выморочное имущество. Это может быть земля, недвижимость или другая собственность, которая передается государству после смерти владельца.

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В Англии и Ульсе имущество людей, которые умерли, не оставив наследников, передают в казначейство и тратят на государственные нужды. Исключения составляют два английских герцогства: Ланкастер и Корнуолл. В них действует средневековый закон, согласно которому имущество людей, не оставивших наследников и завещания, переходит королевской семье.

Герцогство Корнуолл приносит прибыль наследнику престола — сейчас им является принц Уильям. А Ланкастер — непосредственно английскому королю. В 2022 году Карл III унаследовал его от своей матери, королевы Елизаветы II. The Guardian назвала оба герцогства бизнес-империями, которые управляют участками сельскохозяйственных угодий, отелями, замками, офисами, складами, магазинами и городской недвижимостью, в том числе, в элитных районах Лондона.

Благотворительность подождет

Согласно английским законам, доходы от bona vacantia после вычета налогов должны передаваться на благотворительность. Однако, как выяснило издание, за последние 10 лет на благотворительные цели направили лишь 15% этих средств. Газета утверждает, что королевская семья тайно использует доходы от bona vacantiана на реконструкцию принадлежащей королю недвижимости.

РИА «Новости»

Журналистка Марьян Каламаки сослалась на документы, из которых следует, что основная часть средств пошла на улучшение принадлежащей королю недвижимости, которую он сдает в аренду для получения прибыли. Среди таких объектов: автозаправочная станция, таунхаусы, коттеджи, дома отдыха, сельскохозяйственные постройки и амбары.

Работы по реконструкции включили в себя обновление кровли, замену окон и дверей, установку котлов и другие. По данным авторов статьи, благодаря такой реконструкции старый фермерский дом в Йоркшире превратился в элитное жилье под аренду.

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Дойные коровы для короля

Как утверждает The Guardian, за последние 10 лет корона заработала более 60 миллионов фунтов стерлингов доходов от bona vacantia. В среднем Ланкастер получает около 12 тысяч фунтов с одного умершего жителя. При этом оба герцогства не платят налоги на прирост капитала.

«Они стали огромными дойными коровами для королевской семьи, получив прибыль, эквивалентную более чем 1,2 миллиарда фунтов стерлингов за последние 60 лет», — сделала вывод Каламаки.

По данным издания, в этом году Ланкастерское герцогство выплатило Карлу III 26 миллионов фунтов стерлингов.