Эксклюзив 24 апреля 2023, 23:21 Битва цивилизаций. Запад обрек себя на провал в гибридной войне против России Политолог Макеева: Запад проиграет в гибридной войне для развала России РИА «Новости»

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Развернувшие против России гибридную войну преследуют цель уничтожения нашей страны. С таким заявлением на открытии просветительского марафона общества «Знание» выступил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что очаг противостояния находится на Украине, но борьба ведется на экономическом и информационном фронтах. Сложившуюся ситуацию он назвал цивилизационным вызовом. Политолог и заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева согласилась, что сегодня происходит настоящая битва цивилизаций, но победителем из нее выйдет Россия.

Далее — прямая речь эксперта «360».

Полюса геополитики

У России с Западом не может быть мира и дружбы никогда и ни при каких условиях. Как правильно написал [английский писатель Редьярд] Киплинг: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда». Это он сказал, конечно, очень укрупненно. Но понятно, что он имел в виду.

Существуют полюса мировой геополитики. Мир после Ялтинского мира стал двуполярным: США и СССР справедливо уравновешивали друг друга, а наличие ядерного оружия сдерживало от крупного боестолкновения.

Все наши военные конфликты шли по периферии. Сегодня это уже ни для кого не секрет: Вьетнам, Афганистан, Ангола, Египет и еще множество других конфликтов, где наши страны противостояли друг другу. До большой войны, сравнимой со Второй мировой, к счастью, мы не дошли.

При этом, когда Запад начал придумывать историю про безполярную геополитику, или предлагал дружить и торговать вместо противостояний, то это был простой развод. По итогам такой «дружбы» мы могли потерять, как минимум, влияние и хорошо, если не территории.

РИА «Новости»

Аналогичная история с [первым президентом СССР Михаилом] Горбачевым обернулась развалом Советского Союза, а то, что нашим лидерам пообещали, что НАТО не будет расширяться на восток, так это пообещали только на словах и расширение произошло.

Равные противники

Сегодня мы находимся в противостоянии с Западом. Это логично и закономерно. Но разрушить Россию в принципе проблематично, потому что с какими только войнами к ней не подступались. Но сегодняшний противник достаточно серьезный и для ответных шагов нужно мыслить геополитически и принимать жесткие меры.

У России, как и у Запада, тоже полно инструментов влияния, экономических, дипломатических, информационных. При этом возможность военного конфликта тоже никто не отменял.

Поэтому сегодня обе противостоящие цивилизации равноправные субъекты с точки зрения силы.

Ответные шаги

Почему бы России не ввести санкции против Запада? Уже были ответные меры, которые оказались очень эффективны. В Европе целые сообщества приходили к катастрофе, потому что Россия — это крупный рынок сбыта.

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Природа не терпит пустоты, поэтому, откуда уходят в результате санкций или контрсанкций западные компании, туда приходят еще какие-нибудь. Например, китайские. Это хорошо и правильно.

Я думаю, что мы со всем этим справимся. Мы уже сейчас справляемся успешно. Но единственное, не нужно воспринимать коллективный Запад во главе с США в качестве партнера. Это противник и именно так к нему следует относиться.

Победа России

В происходящем сейчас конфликте победа окажется за Россией. Как говорит мой друг, ополченец первой волны Варяг, Александр Матюшин: «Мы победим, потому что мы победители».

Запад шел со страшными войнами, но наш народ всегда выходил из них с победой и гораздо сильнее и духовнее, чем раньше. Мы очень быстро восстанавливали инфраструктуру и экономику. Причем выходили из конфликта новыми землями.

Мы сейчас уже видим, как за последние годы увеличилась территория России. Мы просто возвращаем свое. Пока Запад не начал действовать агрессивно мы ждали с ответом. Может быть действительно стоит поблагодарить безумных вашингтонских маньяков, потому что без их шагов мы бы не решились на спецоперацию и более активные действия.