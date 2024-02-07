Эксклюзив 07 февраля 2024, 17:54 Безумные идеи. Польский генерал Скшипчак захотел войны НАТО и России Блогер «Голос Мордора»: польский генерал Скшипчак мечтает о войне России и НАТО Bernd von Jutrczenka/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак мечтает о войне России с НАТО. Но конфликт будет совсем не таким, каким его представляет польский экс-замминистра. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Реклама

Главная игра — война с Россией

Есть в Польше такой замечательный персонаж как бывший заместитель министра обороны страны, генерал Вальдемар Скшипчак. Персонаж колоритный и несмотря на то, что сейчас он ни за что не отвечает и ничем не руководит, неустанно фонтанирует какими-то безумными идеями.

Кто знает, может быть, у него уже развилась деменция, и он впал в детство? А детям, как известно, нужны игры. Главная игра для пана Вальдемара — война с Россией. Он играет в нее самозабвенно, и ему кажется, что он даже побеждает. Разумеется, не своими руками. Вот сейчас он играет украинцами. У него украинские юниты, как в компьютерной стратегии, и он двигает их, как хочет.

Юнитов сейчас остро не хватает, и потому пан Вальдемар предложил увеличить их количество, выслав всех военнообязанных украинцев из Европы домой. И тогда Вальдемар тоже бросит их в бой против России.

Unsplash

Но есть идеи и еще безумнее. Отставной генерал Вальдемар Скшипчак мечтает о непосредственной войне НАТО и России. То есть о том, чтобы двигать юниты уже из польских, чешских, румынских или даже немецких солдат, когда все украинские закончатся. Но тут надо все делать по уму, и поэтому пан Вальдемар Скшипчак уже сейчас прорабатывает планы военных операций.

Например — захват Калининградской области, которую он называет «оккупированной территорией». Можно напомнить ясновельможному пану, что на самом деле оккупированными являются Бреслау, Штеттин и Данциг, но сейчас это не главное. Польский отставной генерал считает, что нельзя оставлять в тылу НАТО регион, который очень хорошо укреплен, вооружен и с большим по численности гарнизоном, что, в принципе, логично.

Нелогично другое — а почему пан не считает, что в ответ может прилететь что-то серьезное по какому-нибудь Жешуву или даже Варшаве? Видимо, такой сценарий развития событий в его компьютерной игре не предусмотрен.

Война не будет компьютерной

Вообще у поляков какая-то страсть к Калининградской области. Говорят они о ней очень часто и даже у себя на картах переименовали Калининград. Видать, уже считают его своим. Надо лишь чуть подождать, пока пан Вальдемар Скшипчак победит Россию в своей компьютерной игре.

Только проблема в том, что если война случится — она точно не будет компьютерной. Она будет по-настоящему страшной, совсем не такой, какой ее представляет себе отставной польский генерал.

И именно поэтому такие вот генералы крайне опасны. Опасны тем, что формируют информационный фон в этих странах, даже не имея власти. Достаточно звучного воинского звания и бывшей должности. И понятно, что для пана Вальдемара — это игра, которая оборачивается десятками тысяч жизней украинских солдат, но то же самое он готов сотворить и со своими соотечественниками.