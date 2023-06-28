Мир 28 июня 2023, 23:29 Безликие и кровавые аватары. Каллас и Зеленский питают иллюзии о вступлении Украины в НАТО Журналист Авва: США взяли курс на усиление конфликта на Украине Shutterstock.com

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Украина не оставляет попыток попасть в НАТО, а западные партнеры подзуживают ее президента Владимира Зеленского обещаниями. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас закрутила интригу, упомянув про «сюрприз» саммита в Вильнюсе. Совершенно не важно, позовут Украину в НАТО или нет, считает латвийский политэмигрант и корреспондент федерального интернет-издания «Ваши Новости» Вадим Авва. Во главе угла стоит эскалация конфликта и втягивание в него Европы и США.

Каллас пообещала Украине «сюрприз»

Кая Каллас на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции заявила, что не хочет «испортить сюрприз саммита», когда речь зашла о вступлении в альянс Украины. Генсек блока пообещал, что участники встречи придут к единому мнению по членству страны в Североатлантическом альянсе. Вадим Авва считает, что совершенно не важно, назовут Украину членом альянса или потребуют предварительно победы над Россией.

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«Потому что Украины нет, и в общем-то Североатлантического союза нет. Есть Соединенные Штаты, которые продолжают утверждать себя в роли мирового гегемона. <…> НАТО, разумеется, альянс не суверенных стран, чтобы они про себя ни думали», — заявил журналист.

Украина, как суверенное государство, не существует, у нее нет ни оружия, ни денег. Авва процитировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что для урегулирования конфликта на Украине вести переговоры нужно с Соединенными Штатами.

РИА «Новости»

Специалист напомнил, что на Мадридском саммите НАТО год назад Россия была прописана как главный враг.

«Подчеркиваю, враг, а не противник альянса», — уточнил Авва.

Тогда же приняли решение об увеличении воинского контингента НАТО более чем в 7,5 раза, с 40 до 300 тысяч. И все, что происходило до этого, помимо противостояния на Украине, это исполнение решений Мадридского саммита, уверен корреспондент.

Военная конкретика НАТО

Саммит в Вильнюсе в тактическом смысле призван решить несколько вопросов. Один из них — применение авиации стран НАТО на территории Украины и не только. Также страны — члены альянса обсудят вопрос передачи Украине РСЗО любой дальности. Именно эту тему обсуждали Зеленский и президент США Джо Байден 25 июня.

Что касается Европы, то в Вильнюсе обсудят возможное нападение на Белоруссию и аннексию Калининградской области. Это что касается совершенно военной конкретики. Не все из этого будет озвучено. Вадим Авва

В более узком кругу представители стран обсудят организацию ядерной провокации на территории Украины против России, уверен специалист. Также предметом дискуссии станет применение химического оружия в большем чем сейчас масштабе.

«Стратегическая задача США состоит в том, что помимо украинского горячего фронта их борьбы с Россией, открыть фронт европейский, сделать его горячим. И они делают его руками прежде всего прибалтийских абсолютных безумцев, руками голландцев, и во многом руками немцев», — отметил собеседник издания.

Безумие США как причина ядерной войны

При этом Соединенные Штаты хотят остаться главным поставщиком оружия для этого конфликта и финансовым источником военных действий. Что является чистым безумием, уверен эксперт. Использование авиации станет прологом к началу глобальной ядерной борьбы. Россия нанесет удар по Европе, в том числе Великобритании, и по самим Штатам, заявил собеседник «360».

«Но это безликие аватары, если мы говорим о Каллас и Зеленском. Безликие, подлые, трусливые, кровавые. <…> Для реальности, текущей или будущей, совершенно не важно, назовут Украину членом Североатлантического альянса или не назовут. Важен курс на усиление военного конфликта», — подытожил Авва.

Собеседник также отметил, что не имеет значения, как Запад оформит это в качестве пиара. Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.