Эксклюзив 25 августа 2023, 17:17 Без урана никак. США не могут без российского ядерного топлива Доктор экономических наук Зубец: США вынуждены покупать уран у России Freepik

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В США нарастили закупку урана у России до максимума. Так происходит потому, что им не хватает собственных мощностей, пояснил «360» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

Далее — прямая речь.

Американцы покупают уран не конкретно у России, а на просто рынке. Так как «Росатом» контролирует 40% рынка ядерного топлива, то США приходится покупать его у нас. Они еще одновременно покупают уран у Великобритании и Франции — у двух стран, где есть ядерная энергетика и топливо.

США приобретают ядерное топливо у России, потому что у них нет в достаточном количестве мощностей для собственного производства. В свое время — еще в 70-е годы прошлого века — под давлением экологического окружения они отказались от полноценного развития ядерной отрасли и переработки ядерного топлива.

Сотрудник работает в цехе предприятия ОАО «Хиагда» в Баунтовском районе Республики Бурятия / РИА «Новости»

В 1993 году была сделка Гор — Черномырдина. Россия отказалась поставлять уран для американских электростанций, переделанных из оружейного урана. Это соглашение действовало много лет. Таким образом США сняли с себя проблему с ядерным топливом.

Атомная энергетика в Америка — частная. Компании покупают топливо, где дешевле. Российское топливо подходило под их мерки. Сейчас же выяснилось, что американцам нужно развивать топливную энергетику. Им нужен энергопереход.

В США хотят снижать выброс углеродов. Это можно сделать при помощи ядерной электростанции, которая не выбрасывает его вообще. Именно поэтому они покупают уран, в том числе, в России.

РИА «Новости»

Уран — такой же биржевой товар, как нефть и газ. Есть международный рынок урана. Российский уран не отличается от того, что производят те же самые французы или англичане.

Американцы не смогут без российского урана, потому что большая часть рынка принадлежит нам. Если Россия прекратит поставлять им ядерное топливо, то какое-то время они будут жить на запасах, а дальше им придется что-то делать.