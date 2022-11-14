Эксклюзив 14 ноября 2022, 18:54 Без церемоний. Китай не станет играть на стороне США Аналитик Санакоев заявил, что из Тайваня намеренно делают «анти-Китай» YouTube

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Лидеры США и Китая встретились на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Однако, помимо общих фраз, ждать от встречи нечего. Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев рассказал «360», что Си Цзиньпин не без оснований считает американцев виновными в мировом кризисе и не станет ни дружить с ними против России, ни сдавать позиции по Тайваню.

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Далее — прямая речь.

Китаю и США не в чем соглашаться

Едва ли во время встречи на саммите G20 в Индонезии между председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем и президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом ожидается какое-то соглашение.

Американская позиция понятна: они предлагают некий консенсус на основе того, что КНР хоть что-то скажет против России или хотя бы займет некую нейтральную позицию. Но китайцы прекрасно понимают, что не столько Россия для США противник, сколько именно Китай.

Поэтому КНР будут настаивать на том, чтобы разбираться в двусторонних связях и не обобщать весь мировой порядок. Тем более что именно американцев Пекин считает виновными в кризисе, который сложился в мире.

Китайцы будут настаивать, чтобы американцы никоим образом не вмешивались во внутренние дела Китая, включая все вопросы, связанные с Тайванем. Однако многие задаются вопросом: собирается ли сама КНР напасть на островное государство?

Нет, это исключено, это выдумки провокаторов. Они настаивают на своих подозрениях лишь ради того, чтобы продолжать лепить из Тайваня «анти-Китай», как из Украины создавали проект «анти-Россия».

Тайваньский вопрос

Возможно, переговоры китайского и американского лидеров коснутся тайваньской проблемы. Здесь позиция КНР тоже однозначная: «Yankee, go home!» — «Янки, идите домой!», безо всяких дальнейших разговоров.

Изолировать Россию не удастся

США создают антироссийскую коалицию. Они пытаются всем всех доказать, что надо изолировать Россию. Но все это от лукавого, так как мир прекрасно понимает, кто на самом деле разжигает все конфликты на этой планете.

Фактически начиная с конца Второй мировой войны более 70 конфликтов инициировали именно американцы. Поэтому очень сомнительно, что все сейчас соберутся вокруг Соединенных Штатов Америки.

Нынешний саммит «Большой двадцатки» на Бали достаточно разношерстный, и далеко не все его участники будут готовы поддержать США.