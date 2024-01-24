Эксклюзив 24 января 2024, 18:59 Без страха и упрека. Три главных мифа, которые разрушил Лавров на Совбезе ООН Палестина, Украина и изоляция России. Как Лавров разрушил главные мифы Запада Global Look Press

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Стараниями целых интернациональных медиакорпораций Россию в мировых СМИ окружает множество мифов — иногда смешных, иногда глупых, иногда откровенно опасных. Тем ценнее оказываются моменты, когда фальшивость таких предубеждений становится очевидна. В последние дни множество излюбленных Западом мифов разбились о фигуру легендарного Сергея Лаврова, посетившего заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке. О трудной и важной работе главы российской дипломатии — в материале «360».

1 Миф № 1: на Ближнем Востоке решают США На самом деле с этим мифом расправились лучше всего сами американцы. Например, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, которому незадолго до нового витка конфликта Израиля и Палестины, завершившегося уничтожением сектора Газы, хватило ума назвать обстановку на Ближнем Востоке самой спокойной за последние 20 лет. Выступление главы МИД России на дебатах по ситуации в многострадальном регионе продемонстрировало еще раз, с какой «грацией» Штаты решают внешнеполитические задачи: по следам американских дипломатов конфликт чаще всего только разрастается, а не приходит к логическому завершению. Каждый виток самонадеянной односторонней политики США на Ближнем Востоке, их сепаратных «челночных» переговоров с регионалами, сопровождаемых финансовыми посулами, заканчивается все более кровавой вспышкой эскалации. Так произошло и на этот раз. Вашингтон сначала «похоронил» работу квартета международных посредников, а теперь последовательно блокирует все международные усилия по деэскалации в рамках Совета Безопасности ООН. Сергей Лавров На этом фоне работа ведомства Лаврова выглядит еще важнее и скрупулезнее выполненной: МИД России стремится сохранить контакты не только со сторонами конфликта, но и со всеми вольно или невольно вовлеченными в региональные процессы государствами. С не меньшей элегантностью сам министр иностранных дел парировал выпады зарубежных коллег и представителей государств в Совбезе. Так, Лавров легко дал отповедь постпреду Израиля Гиладу Эрдану, который в очередной раз попытался обвинить Иран в поставках оружия российской армии. И раз уж иностранные коллеги решили проводить параллели между ближневосточным и украинским кризисом, министр призвал ООН отнестись к судьбе Палестины более ответственно, чем организация отнеслась к Украине. «Мы не имеем права позволить „похоронить“ решения ООН о создании палестинского государства, как были „похоронены“ единогласно одобренные Совбезом ООН Минские договоренности 2015 года, гарантами которых выступали Франция и Германия, впоследствии признавшие, что и не думали их выполнять», — завершил свою речь Лавров.

2 Миф № 2: изолированная Россия Трехдневное пребывание Сергея Лаврова в Нью-Йорке снова дало повод западным журналистам сжевать собственные статьи о том, что Россия стала политическим изгоем. Он доказал, что без контактов с Москвой ни один крупный кризис разрешить не получится. На встрече с главой МИД Палестины Риядом Малики Лавров подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно лишь на общепризнанной международно-правовой основе, предусматривающей создание Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Вот только примерный список визави главы МИД России во время поездки в Нью-Йорк: министр иностранных дел Алжира, его коллега из Иордании, глава внешнеполитического ведомства Турции, министр иностранных дел Ливана, глава МИД Индонезии, наконец — министр иностранных дел Ирана. Важно, что у Лаврова состоялась встреча тет-а-тет с его коллегой, начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом. Тем самым, который сначала на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а затем и на полях Совбеза ООН публично заявлял журналистам: без России мирный процесс по Украине невозможен по определению, как бы ни пытался доказать обратное Владимир Зеленский. Судя по отчету на сайте российского внешнеполитического ведомства, Лавров не преминул указать коллеге, что Берн упорно «дрейфует» от хваленого швейцарского нейтралитета в сторону безоговорочной поддержки киевского режима. Однако сам по себе контакт с Кассисом вызвал в мире большой интерес. Также в картину «изоляции» России плохо вписывается встреча Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутерришем, на которой политики обсудили роль Москвы в важнейших процессах работы организации. «Лавров также особо подчеркнул императив неукоснительного соблюдения всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности в строгом соответствии с уставом организации», — рассказали на сайте МИД. Ну и, наконец, сами архитекторы идеи «страны-изгоя» — западные СМИ — пришли поговорить с российским министром. Американский телеканал CBS записал большое интервью с Сергеем Лавровым и получил одно из самых просматриваемых за последнюю неделю видео на YouTube. Больше американцы смотрели только ролики о спорах по размещению на границе с Мексикой колючей проволоки и обзор самого большого круизного лайнера в мире. Глава МИД в беседе с американской журналисткой подчеркнул, что не Москва разрушила отношения с Вашингтоном, а наоборот. Так что бежать к «дядюшке Сэму» с криками «вернись, я все прощу» никто в России не намерен. Также Лавров разрушил еще один важный для западного нарратива миф. О нем — ниже.

3 Миф № 3: Россия и переговоры по Украине С поразительной и вызывающей уважение настойчивостью Лавров почти всю поездку в Штаты повторял имеющим уши и здравый смысл: не верьте тем, кто обвиняет Россию в нежелании вести переговоры по Украине. Об этом Лавров заявлял в интервью CBS и говорил в своей блистательной речи на заседании Совбеза ООН 22 января. РИА «Новости» Так, журналистке Памеле Фальк (которая, казалось, почти не слышала собеседника, повторяя заученные, словно мантру, формулировки о «вторжении», «восстановлении СССР» и «иранских дронах») министр напомнил, что одним из источников вредной дезинформации в США стал его коллега — госсекретарь Энтони Блинкен. «Мы всегда подчеркивали, что готовы рассмотреть любое серьезное предложение, включающее в себя обсуждение ситуации „на земле“, причин конфликта, а также поиск решения, которое будет гарантировать законные интересы России и украинского народа», — заявил Лавров. Wu Xiaoling / XinHua / Global Look Press Во время выступления на Совбезе ООН по Украине он повторял: любые «форматы» и планы, которые рекламировал глава киевского режима на всех возможных международных площадках, не значат ничего, пока в них не учтено мнение России. А целей своих Москва добьется — военным или мирным путем. Мы никогда не отказывались от последнего и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом, об устранении причин трагической для Украины ситуации. Сергей Лавров Теперь же главу МИД ждет финальная пресс-конференция и возвращение из Нью-Йорка. Из этой поездки, судя по ее насыщенному графику и числу важных заявлений, министр вынесет явно многое. Его появление на Совбезе ООН заставило многих за рубежом усилить давление на Москву. Но настоящий рыцарь российской дипломатии выдержал трудное испытание с достоинством.