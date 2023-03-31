Эксклюзив 31 марта 2023, 02:42 «Без спецслужб не сделать». Военный эксперт пошагово реконструировал подрыв «Северных потоков» Военный эксперт Ераносян: подрыв «Северных потоков» мог осуществить подготовленный отряд

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Военный эксперт Владимир Ераносян детально проанализировал подрыв «Северных потоков». Он рассказал на стриме «360» Аксинье Гурьяновой о том, какое оборудование и оснащение необходимо для диверсионного отряда, а также из кого эта группа должна состоять.

Под прикрытием учений

Взорвать «Северные потоки» могла только группа спецназа, отметил Ераносян. Он объяснил, что для такой серьезной операции нужно декомпрессионное оборудование, боевые пловцы с ребризерами и навигация, чтобы прийти в правильную точку.

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«Чтобы это все быстро делалось нужны боевые корабли или под прикрытием учений все это делать, потому что ни на какой яхте, никакие четыре-пять человек этого не сделают», — заявил военный эксперт.

По его словам, специалисты использовали порядка 1,5 тонны, а может быть и до двух тонн взрывчатки, поскольку расхождение труб было больше 250 метров, и эти трубы разошлись на 90 градусов перпендикулярно.

«Все это нужно доставить. С помощью одного буксира <…>, с помощью обычного подводного буксировщика, один водолаз, четыре, пять, 10 этого не сделают. Это нужно несколько дней работы боевых пловцов», — отметил военный эксперт.

Без спецслужб не сделать

Ераносян добавил, что общался с военнослужащими морской пехоты, которые ему подробно рассказали, как мог быть осуществлен подрыв ниток газопроводов.

Во-первых, нужно понимать, что это отряд. Во-вторых, это под прикрытием учений происходит. Владимир Ераносян

Для того, чтобы боевые пловцы смогли опуститься на 80 метров, им нужны маячки либо дымовой буй, который им должен определить место, отметил военный эксперт. Потом отряд должен туда прибыть, погрузиться. У каждого из участников этой группы должен быть подводный буксировщик. По грузоподъемности он небольшой, а значит придется сделать много ходок, отметил Ераносян.

«Для того, чтобы туда опуститься и подняться опять на борт корабля, нужно время. Если нет декомпрессионного оборудования, в частности барокамеры, то человек сутками может делать одну ходку, потому что он должен задерживаться на каждом рубеже, всплывая», — пояснил военный эксперт.

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Все это говорит о том, что в этой операции задействовали много людей, боевые корабли, огромное количество груза, взрывчатки, гидроакустический буй.

«Это без спецслужб, без государств на уровне контроля серьезных генералов не сделаешь», — заметил Ераносян.

По его словам, это была террористическая атака. Российским специалистам дали возможность погрузиться к месту подрыва только через 33 дня после произошедшего, когда уже могли убрать все следы.