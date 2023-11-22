Мир 22 ноября 2023, 23:26 Без шлейфа из предпочтений. В гонке за пост генсека НАТО Рютте обойдет конкурентов Политолог Оленченко: Рютте — политик, который мог бы устроить всех членов НАТО Коллаж: Global Look Press / Freepik. Фото Марка Рютте: Keystone Press Agency

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В НАТО скоро должен смениться генеральный секретарь. В гонку за пост уже вступили несколько европейских деятелей: одни скромно стоят позади, другие уверенно вырываются вперед. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал абсолютным фаворитом среди кандидатов, однако на пути к должности его ждет немало препятствий.

Новый фаворит

Подавший в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о желании занять пост генерального секретаря НАТО в конце октября 2023 года.

Такая роль была бы интересна, поскольку даст возможность в течение нескольких лет вносить вклад в развитие ситуации на международной арене в период серьезных глобальных изменений. Марк Рютте премьер-министр Нидерландов

Спустя несколько недель 56-летний Рютте стал фаворитом среди кандидатов на должность, сообщило агентство Bloomberg. Более того, в США, чей голос определяющий при принятии решения, якобы поддерживают его кандидатуру.

Keystone Press Agency / Премьер-министр Нидерландов и кандидат на должность генерального секретаря НАТО Марк Рютте. / Global Look Press

Журналисты отметили: после того, как Рютте заявил об отставке с поста премьер-министра, США и Нидерланды активно общались насчет шансов политика стать новым главой альянса. Но решение о назначении нового генсекретаря должны поддержать единогласно все страны-участницы.

Главные конкуренты Рютте в гонке — премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. Однако авторы статьи допустили, что оба кандидата могут столкнуться с проблемами, так как страны Прибалтики ведут себя «слишком агрессивно» по отношению к России. Например, Каллас хочет возглавить НАТО для борьбы с ней.

Keystone Press Agency / Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. / Global Look Press IMAGO/ Konstantin Sednev / Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. / Global Look Press Keystone Press Agency / Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. / Global Look Press IMAGO/ Konstantin Sednev / Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. / Global Look Press

Условные кандидаты с провальным опытом

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко в беседе с «360» назвал и Каллас, Кариньша условными кандидатами.

С трудом представляю, чтобы немцы или англичане признали, например, Каллас начальником НАТО. Думаю, что только в каком-то диком сне такое может случиться. Не могу даже назвать ни одного европейского лидера, кто согласился бы пойти на такое. У Каллас нет ни опыта, ни умения. Владимир Оленченко политолог

Он добавил, что Каллас и Кариньш — обладатели «провального опыта» в государственной политике своей страны.

Достойный преемник Столтенберга

В статье Bloomberg допустили, что Рютте мог неплохо подготовиться к «борьбе» с бывшим президентом США Дональдом Трампом, если он победит на выборах в 2024 году.

В свое время американский лидер «угрожал» вывести Соединенные Штаты из главного военного альянса. А премьер-министр Нидерландов, по мнению авторов материала, может повлиять на экс-главу Белого дома — для этого у Рютте якобы есть козырь в рукаве: Трамп и Рютте какое-то время довольно хорошо общались.

Должность генсека НАТО с 2014 занимает бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. В 2019и 2022 годах ему продлевали срок полномочий. Летом 2023 года глава альянса в очередной раз подчеркнул, что не хочет оставаться на посту. Но, по данным СМИ, действующий президент США Джо Байден лично уговаривал Столтенберга не уходить.

Keystone Press Agency / Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. / Global Look Press

Владимир Оленченко допустил, что Столтенберга не раз «удерживали» в кресле только потому, что никак не могли найти ему достойного преемника.

«К тому же, выборы на должность генсека [состоятся] спустя несколько месяцев после президентских выборов в США. Думаю, что будет достаточно тяжелое и напряженное противостояние, перенасыщенное информацией, событиями и обещаниями со стороны демократов и республиканцев. А выбор главы НАТО должен будет отвечать запросам обоих кандидатов на пост президента», — пояснил политолог.

Три факта против Рютте

Несмотря на то, что Рютте очевидно лидирует среди других «условных» кандидатов, есть несколько препятствий, которые могут помешать ему занять кресло генерального секретаря НАТО. Газета Politico перечислила три фактора — пол, национальность и низкие затраты на оборону собственной страны.

«Цель альянса — выделять 2% своего внутреннего валового продукта (ВВП) на оборону. Тогда как Нидерланды в 2014 году потратили лишь 1,14% ВВП, в 2022-м — 1,7%. Однако они согласились потратить 2,03 в 2024 году и 2,01% — в 2025-м», — отметили авторы статьи.

Keystone Press Agency / Марк Рютте. / Global Look Press

С момента создания НАТО в 1949 году блоком всегда руководили мужчины. В беседе с голландской радиостанции Den Haag FM Рютте заметил, что поймет, если должность достанется «европейской женщине». Имен он называть не стал.

Политик предположил, что утверждение его кандидатуры приведет и к другим проблемам. Например, он станет четвертым голландцем во главе НАТО. Не исключено, что подобное «неравенство» по национальному признаку, по мнению Рютте, вызовет негодование.

Если сравнивать с другими кандидатами, заметил Владимир Оленченко, Рютте выглядит более «приятной публичной фигурой». К тому же, на такой важный пост он претендует впервые.

«До выборов у всех серьезных стран будет время присмотреться к нему и подумать. Видимо, Рютте — тот политик, который мог бы устроить всех членов НАТО, ведь за ним нет шлейфа того, что он кому-то отдает предпочтение. На пост могут еще претендовать около 10 человек, а Каллас и Кариньша не стоит считать даже за оппонентов», — подытожил политолог.