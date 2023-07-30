30 июля 2023, 13:35
Без России вопрос не решат. Саудовская Аравия устроит переговоры по Украине с особой целью
Блогер «Голос Мордора»: все страны понимают, что переговоры по Украине без РФ бессмысленны
Саудовская Аравия в августе намерена провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, однако Россию туда не пригласили. Злого умысла в этом точно не было — скорее всего, «южанам» и «западникам» пришло время обсудить будущее мироустройство, считает автор Telegram-канала «Голос Мордора». Он порассуждал на эту тему специально для «360».
Без России не обойдутся
Саудовская Аравия решила провести некое подобие мирной конференции по Украине. Приглашено очень много стран, среди которых практически весь «цивилизованный мир», сама Украина, а также страны того, что совсем недавно принято было называть «третьим миром», а теперь, в противовес «глобальному Западу», называют «глобальным Югом». В общем, предполагаемый состав конференции достаточно впечатляющий. Есть только одно «но»: на конференцию не приглашена Россия.Является ли этой проблемой и стоит ли на это обижаться? Думаю, что очень многие ответят на этот вопрос утвердительно и будут заявлять, что важнейшую проблему попытаются решить без участия России. Вот прямо какой-то позор и унижение. Только эти люди будут на сто процентов неправы. Тут достаточно просто включить элементарную логику, благодаря которой становится понятно, что все совершенно не так.Во-первых, всем кристально ясно, что проблему Украины без России никак не решить. Более того, Россия — единственная страна, которая способна решить эту проблему в одиночку. Это прекрасно понимают участники конференции: и условные «западники», и «южане». То есть первоначальный вывод о том, что Россия не приглашена потому, что не считается важным игроком, является абсолютно ложным.
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Во-вторых, надо помнить, что эта конференция — инициатива Саудовской Аравии, страны, которая очень тесно взаимодействует с Россией по многим вопросам и точно не является никаким ее врагом.
В-третьих, всем хорошо известно, что «глобальный Юг», к которому, кстати, можно отнести и Саудовскую Аравию, либо относится к России с доброжелательным нейтралитетом, либо поддерживает ее.
«Пора и честь знать»
Возможно, вопросы мира на Украине на конференции рассматриваться и будут. Но на самом деле тут все гораздо более глобально, чем может показаться на первый взгляд. Это будет конференция по мироустройству, по сути — переговоры «глобального Запада» и «глобального Юга». И вопрос Украины, скорее всего, будет рассматриваться на конференции в том ключе, что «южане» открыто заявят «западникам» о том, что пора и честь и знать.
Мир начал меняться, и никакой западной гегемонии больше не будет. «Южане» прекрасно понимают, что ключи от мира на Украине лежат именно в кармане «Запада», и будут его склонять — возможно, и в достаточно жесткой форме, — к тому, чтобы он эти ключи задействовал. Тем более что способов давления, в том числе и экономического, у «южан» на «западников» предостаточно.Не буду утверждать, что все будет именно так. Это лишь моя точка зрения, и я попытался ее обосновать. Но в любом случае понятно, что переговоры конкретно об Украине без России не имеют абсолютно никакого смысла, а сауды такие ребята, которые не склонны к бессмысленным поступкам. В любом случае скоро мы все узнаем.
Саудовская Аравия
Россия
Запад
Украина
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