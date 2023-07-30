Эксклюзив 30 июля 2023, 13:35 Без России вопрос не решат. Саудовская Аравия устроит переговоры по Украине с особой целью Блогер «Голос Мордора»: все страны понимают, что переговоры по Украине без РФ бессмысленны Freepik

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Саудовская Аравия в августе намерена провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, однако Россию туда не пригласили. Злого умысла в этом точно не было — скорее всего, «южанам» и «западникам» пришло время обсудить будущее мироустройство, считает автор Telegram-канала «Голос Мордора». Он порассуждал на эту тему специально для «360».

Без России не обойдутся

Саудовская Аравия решила провести некое подобие мирной конференции по Украине. Приглашено очень много стран, среди которых практически весь «цивилизованный мир», сама Украина, а также страны того, что совсем недавно принято было называть «третьим миром», а теперь, в противовес «глобальному Западу», называют «глобальным Югом». В общем, предполагаемый состав конференции достаточно впечатляющий. Есть только одно «но»: на конференцию не приглашена Россия.

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Во-вторых, надо помнить, что эта конференция — инициатива Саудовской Аравии, страны, которая очень тесно взаимодействует с Россией по многим вопросам и точно не является никаким ее врагом.

В-третьих, всем хорошо известно, что «глобальный Юг», к которому, кстати, можно отнести и Саудовскую Аравию, либо относится к России с доброжелательным нейтралитетом, либо поддерживает ее.

«Пора и честь знать»

Возможно, вопросы мира на Украине на конференции рассматриваться и будут. Но на самом деле тут все гораздо более глобально, чем может показаться на первый взгляд. Это будет конференция по мироустройству, по сути — переговоры «глобального Запада» и «глобального Юга». И вопрос Украины, скорее всего, будет рассматриваться на конференции в том ключе, что «южане» открыто заявят «западникам» о том, что пора и честь и знать.

Мир начал меняться, и никакой западной гегемонии больше не будет. «Южане» прекрасно понимают, что ключи от мира на Украине лежат именно в кармане «Запада», и будут его склонять — возможно, и в достаточно жесткой форме, — к тому, чтобы он эти ключи задействовал. Тем более что способов давления, в том числе и экономического, у «южан» на «западников» предостаточно.