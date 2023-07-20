Мир 20 июля 2023, 14:10 Без денег и уважения. Австралийский наемник раскрыл правду о службе на Украине Юрист Коломейц: Украина не платила и угрожала австралийским наемникам Freepik

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Наемник из Австралии рассказал о службе в украинской армии. Оказалось, иностранцев там ни в грош не ставят, в том числе в прямом смысле — обещанное вознаграждение за свои услуги австралиец так и не получил. Зато так наслушался угроз, что теперь даже на родине опасается за свою жизнь. Правительство ему помогать не намерено: оно с самого начала предупредило, что ездить на Украину не стоит.

Австралиец рассказал о службе в ВСУ

Украинский конфликт становится все менее привлекательным для иностранных наемников. Австралийский канал ABC News опубликовал интервью с таким солдатом удачи под псевдонимом Буш. Он служил в «Легионе ГУР» — специальном подразделении военной разведки Украинского интернационального легиона.

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Путешествие на другой континент оказалось не легкой прогулкой с сафари, а вполне серьезной кампанией, во время которой гибли не только солдаты ВСУ, но и их иностранные коллеги. Зачастую виновными в их гибели были украинские командиры.

Год назад коллега Буша, наемник Мэтт Ро, рассказал о своем опыте работы на Украине инструктором для ВСУ. Он признался, что бойцы были не подготовлены и многие впервые держали в руках винтовки.

Наемникам слово не давали

Беседуя с журналистами, Буш подчеркнул, что был неприятно поражен решениями командиров ВСУ. Они абсолютно равнодушно относились к специальным навыкам некоторых наемников.

Например, отказывались использовать тех, которые умел управлять бронетранспортерами Bushmaster, подаренными Австралией.

Нам прямо заявили, что мы не можем использовать это оборудование — только украинцы. Нам не доверяют, даже несмотря на то, что у нас есть подготовка и полномочия. Наемник Буш

Отношение к иностранцам оставляло желать лучшего, причем вышестоящие инстанции просто игнорировали жалобы наемников. Буш заявил, что предупредил одного из своих командиров: солдаты легиона не собираются терпеть плохое обращение, а просто развернутся и уедут с Украины.

Правда, эти заявления никак не тронули украинца. По словам австралийца, он назвал наемников злыми пессимистами (есть подозрение, что на самом деле украинский военный использовал немного другие выражения).

Украинские командиры игнорировали планирование и просто отправляли войска с украинскими и западными солдатами в бой без оперативных планов. Кроме того, рядовые бойцы отказывались обращать внимание на указание иностранных инструкторов.

Наемник рассказал, что однажды, несмотря на все усилия австралийцев, неопытные солдаты одного украинского подразделения пошли в бой пьяными. При этом украинский командир направил их не туда, куда было нужно.

Денежный вопрос

Буш признался, что боится за свою жизнь. В ответ на критику, предложения хоть как-то оптимизировать работу и обещания уехать некоторые украинские командиры пригрозили ему тюрьмой.

Эти слова подтвердил австралийский юрист Гленн Коломейц: к нему и его коллегам поступали запросы на юридическую консультацию от австралийцев, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Все пожаловались на угрозы украинских военачальников.

По словам юриста, еще одним поводом для угроз стали неудобные вопросы наемников о деньгах за свои услуги. Некоторые иностранцы не видели зарплаты практически с первого дня пребывания на Украине.

Многим из этих людей так и не заплатили. Они хотят, чтобы Украина победила, а потом им угрожают тюрьмой, поскольку они просто пытаются выполнить свою работу. Это огорчает. Австралийцы, занимающие руководящие должности, платят подчиненным из собственных денег. Гленн Коломейц

Наемник Буш подтвердил, что тоже остался без зарплаты, хотя контракт, подписанный с Украинским интернациональным легионом, гарантировал ему вознаграждение.

Другой австралиец из легиона, высококвалифицированный эксперт по кибербезопасности, сообщил журналистам, что его отправили под обстрел в окопы, после того как он спросил, почему его люди не получили боевое жалование.

Путешествовать на Украину не стоит

Журналисты попытались узнать, чем вызвано такое отношение к иностранным специалистам в ВСУ. В ответ украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко заявил: «Политика Украины заключается в том, чтобы не комментировать детали военных операций по очевидным соображениям безопасности».

Мирошниченко также отметил, что служащие в Украинском интернациональном легионе должны были «уведомить о проблемах украинские инстанции, а не СМИ, чтобы их можно было должным образом решить». Напоследок дипломат поблагодарил австралийцев за помощь в конфликте.

Австралийские чиновники были куда лаконичнее. В офисе министра обороны Ричарда Марлза подчеркнули, что всем жителям континента, желающим побывать на Украине, правительство Австралии посоветовало «не путешествовать». И эта рекомендация все еще актуальна. Хотя австралийцам разрешено служить в официальных вооруженных силах другой страны, в частности в Украинском интернациональном легионе, последствия этого решения они будут расхлебывать сами.