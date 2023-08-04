Мир 04 августа 2023, 23:40 Продовольствие как инструмент стратегии. Россия справится без белорусских кур Экономист Корнеев: приостановка импорта курятины из Белоруссии не доставит проблем России РИА «Новости»

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Белоруссия с 1 августа ограничила поставки мяса птицы в другие страны — за исключением Китая. Поскольку республика стала одним из основных поставщиков импортной курятины в Россию, приостановка ввоза, как уже предположили журналисты, способна подстегнуть рост цен. Однако в стране достаточно собственной продукции, а белорусский рынок разберется сам.

Приостановка экспорта

С 1 августа выдачу сертификатов на экспорт курятины в Белоруссии приостановили во все страны, за исключением Китая. Только одного производителя — владельца марки «Петруха» холдинга «Серволюкс Агро» — не коснулось ограничение.

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Минсельхоз Белоруссии объяснил меру необходимостью насытить внутренний рынок. Однако, как писали СМИ со ссылками на источники, дело — во вспышке птичьего гриппа на некоторых агропредприятиях. Эту версию официально не подтвердили.

Поскольку Белоруссия стала одним из основных поставщиков импортной курятины в Россию, допустили собеседники «Коммерсанта», приостановка ввоза этого продукта сможет спровоцировать рост цен.

В Россельхознадзоре заверили, что от импорта курятины Россия не зависит. Более того, страна самостоятельно производит нужные объемы этой продукции.

Продовольствие в мире

В России достаточно своего мяса, отметил в разговоре с «360» экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев. Он отметил, что страна сама экспортирует эту продукцию в Китай.

РИА «Новости»

«У нас достаточно своего мяса и мы сами его экспортируем, и в том числе и в Китай. И даже до всех событий 2022 года экспортировали куриное мясо, как ни странно, для армии США», — сказал Корнеев.

Он отметил, что для России никаких проблем приостановка импорта курятины из Белоруссии не принесет. Сейчас, как заметил политический аналитик, разговор идет о том, что продовольствие становится стратегическим инструментом для взаимодействия между разными странами.

Россия, к примеру, запретила вывоз из страны риса и рисовой муки. Ограничения ввели до конца года.

«В общем, мы сейчас смотрим на то, что происходит в мире с продовольствием и регулируем, чтобы обеспечить нашу продовольственную безопасность и наших союзников», — заключил Корнеев.

РИА «Новости»

Внутренняя история Белоруссии

Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов в комментарии «360» заметил, что поставки курятины в Россию не говорят о том, что в стране нет собственной продукции.

Причинно-следственная связь не установлена: если Белоруссия нам что-то поставляет, это не значит, что мы сами себя не можем обеспечивать. Александр Анфиногенов независимый эксперт

Он добавил, что в стране с мясом птицы дела обстоят хорошо — никаких проблем с этим нет.

«То есть вообще никаких проблем — внутренний рынок насыщен внутренними производителями. Там (в Белоруссии — прим. ред.) решают свои вопросы, мы же не знаем, почему она ограничила [экспорт]», — указал эксперт.

По его мнению, ситуация с введением в Белоруссии временного запрета на экспорт курятины является внутренней историей республики. Россию это точно не коснется, и никаких волнений в стране по этому поводу быть не может».