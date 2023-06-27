Мир 27 июня 2023, 17:23 «Беспардонные и наглые американцы». Спецслужбы США безуспешно пытаются вербовать российских дипломатов Разведчик Михайлов: действия США против российских дипломатов — нарушение всех норм Unsplash

Читать 360tv в

Спецслужбы США «сели на хвост» российским дипломатам и всячески пытаются их завербовать. Американцы применяют методы психологического давления и агитируют сотрудников дипмиссии сотрудничать с ФБР. Дошло до того, что листовки с подобными призывами расклеивают по маршруту российских дипломатов от офиса и до дома. Какие нормы и правила США нарушили на этот раз и как россияне с «иммунитетом» реагируют на очередную игру — в материале «360».

Как американцы пытаются завербовать российских дипломатов

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заявила РИА «Новости», что Соединенные Штаты пытаются вербовать сотрудников российских дипмиссий на улицах и в аэропорту.

По ее словам, американцы продолжают целенаправленно применять меры и ограничения, направленные на снижение эффективности взаимодействия Москвы с ООН. Кроме того, дипломаты подвергаются психологическому давлению со стороны спецслужб.

Заболоцкая подчеркнула, что спецслужбы США продолжают применять все более навязчивые вербовочные подходы, включая контекстную рекламу в социальных сетях и поисковых системах для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР.

Американцы также расклеивают агитационные листовки у постпредства и жилых комплексов сотрудников российской дипмиссии. Зампред назвала это не иначе как «оказанием психологического давления».

«Интернетом дело не ограничивается — агитационные листовки аналогичного содержания регулярно расклеиваются у постпредства, его жилкомплекса, а также по маршрутам следования наших дипломатов до места работы и обратно. В таких условиях должны работать дипломаты при ООН», — указала Заболоцкая.

Unsplash

Нарушения США

Пытаясь вербовать российских дипломатов и, по сути, вмешиваясь в их личное пространство, американские спецслужбы нарушают Соглашение о центральных учреждениях ООН.

Согласно девятой статье документа, разделу 27, основная цель — «предоставить возможность Организации Объединенных Наций и Центральным учреждениям Организации с наибольшей полнотой и эффективностью выполнять на территории Соединенных Штатов свои обязательства и осуществлять свои цели».

Freepik

Зампред также обвинила Штаты в действиях, нарушающих статью 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Она гласит: «государство пребывания должно предоставить все возможности для выполнения функций представительства».

По масштабам нарушений вполне очевидно, что американская сторона, наоборот, целенаправленно работает над созданием максимально неблагоприятных условий для постпредства и его сотрудников, добавила Заболоцкая.

Генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик и член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов заявил «360», что происходит политическая эскалация. По его словам, американские специальные службы «работают абсолютно беспардонно и нагло».

«В принципе они (американцы — прим. ред.) никогда не отличались деликатностью. Последние 20 лет выбирали достаточно грубых „рабов“ специальных служб в целях вербовки российских дипломатов на территории США. Ничего нового здесь нет, но подобная международная эскалация указывает на то, что американцы вообще берега потеряли», — подчеркнул эксперт.

РИА «Новости»

Российские дипломаты не попадаются «на крючок»

Михайлов предположил, что сотрудники российской дипмиссии обладают неким «иммунитетом» на подобные действия американских спецслужб. Дипломаты, в особенности работающие в США, «тоже не дураки и могут поставить американцев на место».

Сотрудники, которые не так сильны духом и [в моральном смысле] слабее, уехали из США обратно в Россию. Те, кто остался в российском посольстве, — это передовой боевой отряд наших дипломатов. Александр Михайлов

Российские службы давно поняли и приняли решение держать себя независимыми. С такой позицией можно кардинально изменить как ситуацию в своем государстве, так и международную обстановку.

По словам собеседника «360», Россия всегда этим отличалась и была объектом сопротивлений — на любые ее «шевеления» США отвечали «избиением» международных отношений.

«Подобных действий очень боятся на Западе. Они, видимо, какое-то время воспринимали нас некой колонией, которая пока не имеет своего „хозяина“. Сегодня они уже поняли, что процесс зашел настолько далеко, что никакого хозяина в России, кроме нашего народа, не будет», — уточнил Михайлов.

Unsplash

Незаконные запреты на выезд домой

Примерно 50 российских дипломатов ждут от США въездных виз. Зампред России при ООН Заболоцкая выразила надежду на то, что генсек международной организации Антониу Гутерреш немедленно запустит арбитраж против Штатов из-за нарушений ими обязательств по соглашению о стране пребывания ООН.

Михайлов в разговоре с «360» выразил уверенность, что «неочевидный» запрет на выезд домой для дипломатов — еще один элемент психологического давления на сотрудников дипмиссии.

Однако он допустил, что отказы в выдаче визы вряд ли имеют отношение к вербовке. Такие действия скорее похожи на очередные ограничения для российских дипломатов.

«Это полное нарушение всех международных коалиций, норм и правил. Но мы, видимо, должны забыть про такой термин как „международное право“, потому что США, да и Запад в целом, перечеркнули это понятие», — подытожил Михайлов.