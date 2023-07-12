Эксклюзив 12 июля 2023, 18:19 Бесчеловечное оружие: «цветы смерти» и кассетные боеприпасы. Что не входит в войну по правилам? Журналист Кононова перечислила запрещенные или ограниченные для применения виды оружия Телеканал «360»

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На фоне заявлений о поставках на Украину кассетных боеприпасов в центре Донецка ВСУ продолжают рассыпать противопехотные мины-лепестки. Список оружия, запрещенного или ограниченного для использования в военных конфликтах, написан кровью и закреплен нормами международного гуманитарного права. Журналист Елена Кононова перечислила виды такого оружия и описала последствие его применения.

Далее — ее прямая речь

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Кассетные боеприпасы

Если руководствоваться бытовыми метафорами, похожи на контейнеры. Внутри большой оболочки — боеприпасы меньшего размера. Сбрасывать кассетные бомбы могут и с беспилотников, и с самолетов, и с вертолетов. Их могут запускать с помощью артиллерии. Универсальная, в общем, штука.

В 2008 году в Дублине была одобрена конвенция по кассетным боеприпасам. При этом США, Россия, Китай, Индия, Бразилия, Пакистан, Израиль не присоединились к документу. Не является его участником и Украина. Вроде бы никаких нарушений.

Но есть важная оговорка: вне зависимости от того, являются ли обозначенные страны участниками конвенции или не являются. Применение кассетных бомб ограничено и запрещено в густонаселенных районах в соответствии с общими ограничениями на оружие неизбирательного действия. Это уже нормы международного гуманитарного права.

Байден тем временем со скорбным лицом сообщает, что решение о поставке далось ему нелегко. Вот бедняга, какая драма, какая сделка с совестью. Не зря бывшая секретарь Белого дома Джен Псаки в прошлом году говорила журналистам, что, если Россия вдруг вздумает использовать кассетные боеприпасы, это будет военным преступлением. Россия. Но не США или Украина.

РИА «Новости»

Мины-лепестки

В 1999 году вступила в силу Оттавская конвенция, в которой, среди прочего, постулируется запрет на использование и производство противопехотных мин. К конвенции присоединились более 160 государств, в том числе Украина.

Изначально мины-лепестки были созданы для деморализации пехоты противника. Тридцать семь граммов взрывчатки внутри. Они редко убивают, но, наступив на такой лепесток, человек лишается ступни или конечности целиком.

В Донецке эти мины рассыпаны повсюду. В жилых районах. В центре города.

РИА «Новости»

«Цветы смерти»

В 1899 году в Гааге говорили о запрете пуль, легко разворачивающихся или сплющивающихся в теле человека. Такие пули часто называют «цветами смерти» — они раскрываются как бутон в теле человека.

Но винтовки с ними были обнаружены российскими военнослужащими на позициях ВСУ.

Иприт

Продолжая список самого бесчеловечного и запрещенного, нельзя забывать и об оружии химическом.

Язвы, которые разъедают кожу. Поражение глаз. Слепота. Астма и бронхиты. Все это последствия столкновения с боевым веществом, которое Германия использовала в 1917 году под Ипром. Германское командование тогда сочло эксперимент удачным. Производство поставили на поток.

На протяжении многих десятилетий иприт оставался, не знаю, насколько уместно тут это слово, самым популярным отравляющим веществом.

Власти США не так давно воодушевленно доложили: мол, уничтожили последнюю партию химоружия в стране. Молодцы-то какие. Тем временем Америка — единственная страна-участница Конвенции о запрещении химического оружия, у которой сохранялся внушительный запас того самого оружия. Россия избавилась от своих запасов еще в 2017-м.

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«Грязная бомба»

Вы спросите, а есть вообще что-то из списка бесчеловечного оружия, что еще не использовано в наши дни вопреки запретам?

Пожалуй, есть. «Грязная бомба». Снаряд, начиненный радиоактивными веществами. Долгоиграющий поражающий фактор. Способен сделать любую территорию непригодной для проживания на очень долгое время.

Впервые о прототипе «грязной бомбы» заговорил писатель-фантаст Роберт Хайнлайн в рассказе «Никудышное решение». Во вселенной Хайнлайна Соединенные Штаты сбрасывают на Берлин компактные бомбы с радиоактивной пылью.

Те, кто находится на зараженной территории, уже мертвецы — они умрут через час, через день, через неделю, через месяц… в зависимости от дозы облучения Роберт Хайнлайн «Никудышное решение»

Можем ли мы надеяться, что Украина и ее кураторы в какой-то момент остановятся из соображений гуманизма или собственной безопасности и перестанут повышать ставки? Вопрос открытый.

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