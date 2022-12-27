Эксклюзив 27 декабря 2022, 17:41 🐕 Берлускони пытается успокоить «бешеную собаку» в Киеве. Но его вряд ли услышат Политолог Самонкин: Италия устала от санкций и хочет склонить Украину к миру РИА «Новости»

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Лидер партии «Вперед, Италия» и бывший премьер страны Сильвио Берлускони дал интервью La Republica, в котором призвал к урегулированию конфликта на Украине и заявил о вероятном «просвете». Таким образом Италия пытается усмирить представителей киевского режима, однако ее вряд ли кто-то услышит, сказал в беседе с «360» эксперт и участник «Изборского клуба» Юрий Самонкин.

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Далее — прямая речь.

Италия устала от санкций

Берлускони действительно говорит о некоторых изменениях. Он представляет интересы гражданского общества Италии, которое, к сожалению, молчит и не может открыто выступать против единой политики Брюсселя и Вашингтона.

В принципе, по его сигналам уже понятно, что итальянское гражданское общество устало от санкционных войн, хочет, чтобы кризис в Евросоюзе поскорее закончился.

Возможно, в 2023 году мы увидим какие-то изменения, но пока, конечно, слабо верится. Россия подтверждает заявления президента и министра иностранных дел: переговоры возможны, но на условиях окончательной победы наших войск, учитывая наши национальные интересы. То есть без обсуждения статуса новых регионов <…> невозможно сейчас с киевским режимом вести какие-либо переговоры по причине того, что недавний визит Зеленского в Вашингтон показал неспособность принятия хоть какой-то суверенной соответствующей политики.

Противоречия Вашингтона

С точки зрения каких-то глобальных шагов — вот мы имели восемь лет Минских соглашений, которые просто потом похоронили. Сами европейцы признались, что это была некая ловушка для всей Украины. С другой стороны, внутри Вашингтона имеются некие противоречия: республиканцы предлагают провести жесткий аудит по поставкам оружия и помощи Украине.

Американцы жалуются, что их налоги идут на поддержку боевых действий, демократы именно эти резолюции блокируют, и, конечно, в ситуации внутренних противоречий в Штатах говорить, что вот сейчас Байден повернет однополярную политику в сторону конструктива, неэффективно.

Европа начинает думать головой

Деятели отдельно взятых европейских стран начинают думать своей головой. Они говорят, что «мы заинтересованы в мирном урегулировании ситуации», то есть, по сути дела, представляют интересы гражданского общества, которое когда-то за них голосовало.

Они, в принципе, могут говорить о возобновлении торгово-экономических отношений. Однако сейчас там идет оппозиционное настроение в сторону дальнейшей эскалации конфликта. Киевский режим не слушает ни своих, ни чужих покровителей.

Эту бешеную собаку, к сожалению, придется как-то либо усыпить либо просто загнать в будку, повесить намордник, чтобы она не гавкала и никого не кусала, а недавний инцидент в Польше тому подтверждение.

Абстрактное влияние

Сегодня Италию слушают и слышат, но не так сильно, как это идет в отношении той же самой Венгрии и Сербии. Мне кажется, что в вопросах конструктива Венгрия имеет больше рычагов.

Италия многообразна, там существуют политические силы, заинтересованные в умеренных настроениях. Ее геополитический вектор, который когда-то давно влиял на многие исторические процессы в истории цивилизации, сегодня превращается в некое абстрактное понятие.

В той же самой Сербии, мне кажется, именно этот альянс может хоть как-то стабилизировать ситуацию внутри европейского блока. Поэтому в данном случае, если сейчас пошли такие голоса, значит они уже думают о будущем.

Все зависит от самих европейцев. Сейчас они рубят сук, на котором сидят. Отказались от российских энергоресурсов, пытаются заигрывать с Катаром и Саудовской Аравией, но те будут брать в три, а то и в шесть раз больше.