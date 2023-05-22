22 мая 2023, 12:00
Белый шум обещаний. Почему Украину не пустят ни в ЕС, ни в НАТО
Писатель Стариков: обещания Украине членства в НАТО и ЕС — игра, выгодная Западу
Украину не пустят ни в НАТО, ни в Евросоюз, потому что, если это произойдет, страны Запада утратят рычаг давления на власти этой страны. Это совершенно простая и нехитрая геополитическая игра, которую не собираются прекращать, заявил в беседе с «360» писатель и публицист Николай Стариков.
«Вокруг вступления Грузии, Украины, Молдавии во всевозможные западные структуры, начиная от ЕС и заканчивая НАТО, идет игра уже десятилетия», — подчеркнул эксперт.
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По его словам, смысл этой игры очень просто: странам, которые рвутся в эти организации, обещают некую перспективу, потом объясняют невозможность быстрого вступления отсутствием тех или иных реформ, коррупцией, необходимостью что-то поменять в длительной перспективе. После этого эти государства заставляют делать то, что нужно Западу.
«От Украины потребовали войну с Россией. От Молдавии сейчас требуют то же самое. Если вы вспомните, Грузию тоже в свое время пытались втянуть в военный конфликт с Россией еще при Михаиле Саакашвили», — добавил Стариков.
Простая схема и белый шум обещаний
Схема действий всегда остается одинаковой. Поэтому, понимая ее механизм, найти ответ на вопрос, примут ли Украину в какие-то структуры, в частности в ЕС, несложно. И этот ответ — нет.
«Потому что тогда теряется рычаг, теряется смысл всей этой достаточно несложной геополитической игры, а все остальное — это просто слова, объяснения, такой белый шум вокруг политики Запада», — подчеркнул собеседник «360».
Ранее с заявлением о туманных перспективах вступления Украины в НАТО выступил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала Welt. По его словам, в обозримом будущем этого не произойдет.
Он напомнил, что в 2008 году в Бухаресте НАТО принял решения, сформулировав именно долгосрочную перспективу.
«Всем ясно, что в обозримом будущем этого не произойдет», — сказал Шольц.
По словам канцлера, это связано в том числе с тем, что критерии Североатлантического альянса включают целый ряд условий, а Украина в настоящее время их выполнить не может.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг при этом отмечал, что с необходимостью вступления Украины в блок согласны все члены альянса. Правда, на вопрос о том, откажется ли НАТО от своего правила не принимать страны, находящиеся в состоянии военных конфликтов, он не ответил.
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Украина
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