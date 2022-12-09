Эксклюзив 09 декабря 2022, 16:16 «Белый человек в цветущем саду, окруженном жуткими джунглями». Боррель не поверил в поддержку Путина 🤦 Голос «Мордора»: Боррель живет в цветущем саду, окруженном жуткими джунглями

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с «иностранным вмешательством» заявил, что он сомневается в искренности африканцев, поддерживающих Россию и участвующих в демонстрациях. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» рассказал, почему евродипломат так ничего и не понял.

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Далее — прямая речь.

Жозепа Борреля внезапно порвало. Он очень недоволен тем, как в мире относятся к Владимиру Путину, и произнес на эту тему небольшую речь.

«Я видел по телевизору этих африканских молодых людей на улицах Бамако (Мали) с плакатами, которые гласили: „Путин, спасибо! Ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!“ Это шокирует! Можно предположить, что эти люди не знают, где находится Донбасс, может, даже не знают, кто такой Путин. Но они мобилизуются на улицах. И я также вижу это в какой-нибудь столице страны, которая является кандидатом на вступление в ЕС. Не надо ехать в Бамако, достаточно отправиться на Балканы, и вы увидите там: „Спасибо! С днем рождения, мистер Путин!“ — заявил политик.

Жозеп Боррель так ничего и не понял. Впрочем, ничего удивительного. Он ведь белый человек, который живет в цветущем саду, окруженном жуткими джунглями. Только правда в том, что жуткими этими джунгли сделали предки Борреля, да и сейчас прилагаются все усилия, чтобы поддерживать «джунгли» в состоянии хаоса.

Вряд ли те, кто кричит на улицах городов Мали о Донбассе, не знают, где он находится. Это среднестатистический гражданин США может засунуть Украину на карте в Монголию или в Антарктиду. А жители Мали знают, потому что по крайней мере им это интересно. Может, не все, но многие.

И знают, что там происходит. Потому что и в Мали неспокойно. Террор, многочисленные жертвы среди гражданских. И многолетнее присутствие французских военных лишь ухудшило ситуацию. Все потому, что французы и не собирались решать проблемы Мали. Им важен контроль, присутствие, поскольку исторически это была «их песочница». А на жителей страны — плевать.

Люди несут 600-метровый сербско-российский флаг по улицам Санкт-Петербурга. В сентябре этот флаг сербы пронесли по центральным улицам Белграда в знак поддержки России / РИА «Новости»

А о Балканах Боррель вообще замечательно сказал. Ведь он Сербию имел в виду? Ту самую Сербию, которую несколько месяцев бомбили самолеты НАТО, ту Сербию, которую разрезали по живому, у которой забрали кусок исторической территории. И до сих пор не оставят в покое, потому что прямо сейчас там происходит беззаконие, а господин Боррель этого попросту не замечает.

Впрочем, Боррель наговорил уже столько, что многие сомневаются в его адекватности. А эта проблема, да еще в комплекте с амбициями «белого человека», — штука страшная.