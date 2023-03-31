Мир 31 марта 2023, 16:20 Бегство диктатора. После разгрома украинской армии Зеленскому могут подарить новое «царство» Политолог Марков: президент Украины Зеленский может повторить судьбу Муссолини РИА «Новости»

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Никто в мире не сомневается, что украинский президент Владимир Зеленский проиграет в противостоянии с Россией. Всем интересно, что будет делать политик после разгрома ВСУ. Возможно, отправится за границу — благо наворованных денег хватит на несколько жизней. Не исключено, что США поставят своего подопечного руководить остатками западных земель Украины. Так же когда-то свою должность получил итальянский диктатор Муссолини от Гитлера.

Военные США уверены в победе России

Ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж заявил, что Россия победит в специальной военной операции на Украине, ВСУ «придется сдаться». После поражения украинцы захотят расправиться с президентом Владимиром Зеленским.

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По мнению американского военного, нынешним киевским властям придется спешно покинуть свою страну, чтобы избежать казни. Возможно, Зеленский скроется на исторической родине предков — в Израиле.

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что президент Украины будет искать пристанище на Западе. Не исключено, что осядет в Соединенных Штатах Америки.

РИА «Новости»

Пожизненное для президента

Кандидат политических наук Сергей Марков рассказал «360», что если Зеленский попадет в плен к российским войскам, то его неминуемо ждет серьезное расследование. Не исключено, что оно займет месяцы, а возможно, годы.

Во время следствия украинского президента будут допрашивать, чтобы получить точную информацию об огромных количествах военных преступлений, актов террора, преступлений против человечности. Затем будет суд.

По приказу Зеленского убиты тысячи людей, устраивались провокации в Буче, отдавались приказы о том, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита в Мариуполе и в других городах. Сергей Марков

Марков допустил, что суд, который будет сравним с Нюрнбергским процессом, вряд ли назначит президенту Украины высшую меру наказания — в России смертная казнь отменена. Скорее всего, обойдутся пожизненным заключением.

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Великобритания поможет Зеленскому

В случае бегства Заленского за границу его наверняка примут в США, ведь он послушно выполнял все их приказы, добавил собеседник «360». Может дать убежище и Израиль, ведь президент Украины по национальности еврей. Но, скорее всего, он будет искать пристанище у британской короны.

«Думаю, Зеленский осядет в Великобритании. Лондон ближе к Европе, там привычнее и разнообразнее жизнь. Кроме того, он активнейшим образом взаимодействует с британцами. Поэтому наиболее вероятно, что отправится именно туда», — объяснил Марков.

Он напомнил, что за время конфликта президент Украины украл кучу денег и уже наверняка стал миллиардером. Так что сможет позволить себе безбедно жить в столице Соединенного Королевства. К тому же не придется сохранять инкогнито: британцы наверняка будут везде его прославлять и привечать.

Карл III и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Букингемском дворце / Twitter

Путь Муссолини

Марков отметил, что у нынешнего президента Украины есть еще одна перспектива. Помимо бегства на Запад, он может продолжить работать «по специальности», правда, в сильно уменьшенной копии своего разоренного государства.

«Есть один нюанс: после победы России в ее состав или состав дружественной ей Украины войдет большая часть территории, но не вся. Есть земли, где люди традиционно плохо относятся к русским: Львов, Тернополь и другие места на западе страны», — уточнил политолог.

По его словам, Россия туда, скорее всего, заходить не будет. Поэтому не исключено, что в этих областях образуется такая маленькая «антирусская Украина». Туда, возможно, американцы и назначат президентом Зеленского.

Бенито Муссолини в 1938 году; финал карьеры диктатора (второй слева) на площади Лорето, 1945 год / Викимедиа

«Примерно так Гитлер назначил Муссолини президентом Республики Сало на севере Италии. Судьба итальянского диктатора как лидера марионеточного государства — еще один вариант жизни Зеленского по окончанию конфликта», — подытожил Марков.