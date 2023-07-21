Эксклюзив 21 июля 2023, 14:59 Барыши на крови. Поставки оружия ВСУ грозят миру терактами Военный эксперт Дандыкин: Украина начала торговать западным оружием по всему миру United States Air Force

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Генеральный инспектор Пентагона сообщил о попытках выкрасть и продать поставленное Украине вооружение на черном рынке. Речь идет как о стрелковом оружии и боеприпасах, так и бронежилетах и оборудовании. В будущем оно может попасть в руки террористических группировок по всему миру, поставив под угрозу в том числе западные страны, заявил «360» военный эксперт Василий Дандыкин.

Далее — прямая речь.

Это нормальная ситуация для украинских военных, которые торгуют этим оружием в интернете, в том числе винтовками, патронами и комплексами Javellin. Скорее всего, это международная кооперация.

Оружие востребовано в террористических группировках. Поэтому вполне вероятно, что оно окажется в Европе, откуда его в основном поставляют Украине.

И раньше украинцы не брезговали такими делами, пока не было специальной операции, а теперь продают еще больше, хотя часто самим не хватает.

Хотя министр финансов Украине заявлял, что стране не хватает денег. Поэтому все оружие расползается, это факт. Такой бизнес несет большие барыши, потому что оружие стоит дорого, а желающих купить его много.

Последствиями будут теракты, а потом попробуй разыщи его. Сколько оружия рассосалась по всей Украине со времен Майдана — другой вопрос. Такая ситуация может сказаться на любой стране, в том числе Западной Европе.

Последствиями могут оказаться сбитые террористами самолеты и все что угодно. В силу того, что никаких проверок нет, там главное — нанести нам поражение. На Украине сами все признают.

Со своей стороны США могут решиться на наказание — не поставлять оружие совсем. Но Штаты — вооруженная до зубов страна, и отменить это не получится, хотя там постоянно расстреливают школы.

Тем не менее отменить это не могут. На Украине у США стоит задача нанести поражение России, и как они это отменят? Поэтому и скупают оружие по всему миру.