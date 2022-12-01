Эксклюзив 01 декабря 2022, 22:23 Пособники убийц под прикрытием миротворцев. Международные наблюдатели ОБСЕ оказались шпионами Политолог Самонкин отметил, что ОБСЕ могла быть изначально структурой спецслужб YouTube

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ОБСЕ окончательно дискредитировала себя как независимая организация. Следователи Донбасса и России находят доказательства постоянного сотрудничества миссии с украинскими и западными спецслужбами. Эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в разговоре с «360» напомнил, что именно «нейтральные наблюдатели» работали корректировщиками огня ВСУ.

Далее — прямая речь политолога.

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Надежда на ОБСЕ

Цели и задачи по обеспечению безопасности и сотрудничества в Европе были заложены и правильно регламентированы со стороны Организации объединенных наций, которая поддержала деятельность ОБСЕ.

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Предполагалось, что миссия будет объективно, независимо и нейтрально освещать все военные столкновения и мониторить соблюдения прав человека. ОБСЕ может даже выступать посредником, то есть участвовать в прекращении самого конфликта.

После принятия Минских соглашений по Украине работу миссии ОБСЕ поддержали все участники Совета безопасности ООН. Россия искренне надеялась, что организация внесет коррективы в освещение обстрелов ВСУ мирных жителей Донбасса.

Запад не замечал ни репортажи российских военкоров, ни информацию, которая шла с территории ДНР и ЛНР. Международные наблюдатели должны были внести коррективы и наконец показать европейцам истинную природу украинского конфликта.

За все годы работы на Донбассе ОБСЕ никак не повлияла на изменения к лучшему сложившейся там ситуации. Возможно, где-то в отдельных частях Минские соглашения и работали, но это были недолгие эпизодические случаи. Юрий Самонкин Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба, член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ

Каждый день Россия фиксировала обстрелы Донбасса разными видами оружия, в том числе и запрещенными Женевской конвенцией, вроде фосфорных бомб. ОБСЕ приезжали, фиксировали и уезжали. Зато потом удары ВСУ отличала поразительная точность.

Украинская армия четко стреляла в места наибольшего скопления людей, туда, где много гражданских объектов, движения транспорта и машин. И сейчас вскрылась информация, что миссия ОБСЕ изначально не собиралась объективно освещать украинский кризис.

Работа на США и Украину

Оказалось, что специалисты ОБСЕ вовсе не желали влиять на ситуацию и как-то принуждать стороны к миру. Известно, что некоторые жители Донбасса, которые работали с организацией, были завербованы спецслужбами Украины.

Иностранные наблюдатели перешли от мониторинга и независимой оценке к реальному участию к боевым действиям. Под грифом международной организации они вели разведывательно-диверсионную работу и передавали нужные координаты ВСУ и киевскому режиму.

Не исключено, что ОБСЕ была изначально некой шпионской структурой, которая подчинялась только интересным спецслужб Соединенных Штатов Америки и тем, кто организовал конфликт на Украине. Их цель не помощь людям, а работа во вред. Юрий Самонкин Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба, член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ

Миссия полностью дискредитировала свою работу на Донбассе. Спецслужбы республик и сама Российская Федерация ведет список военных преступлений и он уже тянет на новый Нюрнбергский процесс.

Запад потерял свою актуальность

Тот факт, что министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова не допустили на последнее заседание Совета министров ОБСЕ, еще раз показывает политику двойных стандартов западных стран.

Это политическое решение. У ОБСЕ есть, что скрывать и есть темы, которые они не хотят обсуждать с Россией. Организация до сих пор не может предоставить отчетность о своей работе на Украине и показать, что же они там мониторили.

Однако мир сегодня меняется с невероятной скоростью. Его структура уходит от западной парадигмы в сторону российского вектора, стран Центральной и Средней Азии, включая Китай, от которого больше толку, чем от западной цивилизации.