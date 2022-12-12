Мир 12 декабря 2022, 16:24 Балканы перед взрывом. Шулерские законы НАТО не дают сербам защититься Эксперт по межнациональным конфликтам Михайлов заявил, что албанцы давно угнетали сербов freepik

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Косово всеми силами старается выдавить сербов с территории, которую считает своей. Выбор Белграда небогат: бросить соотечественников или попытаться силой отстоять их права. За косовскими албанцами стоит вторая по величине база НАТО в Европе, а Сербия может рассчитывать лишь на Россию.

Европа меняет правила для Сербии

Между Сербией и Косово вновь нависла угроза межэтнического конфликта. После того как экс-полицейского Деяна Пантича задержали по подозрению в терроризме, сербы перекрыли дороги баррикадами. Косовские власти призвали контингент НАТО их убрать.

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Президент Сербии Александр Вучич на основании резолюции 1244 Совбеза ООН потребовал распределения сербской полиции и армии в Косово и Метохии. Он также попросил сербское и албанское население края сохранить мир.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что предложение об отправке сербских сил в Косово неприемлемо. Депутаты парламента Нидерландов вовсе предложили ЕС наказать Белград — за нежелание соблюдать антироссийские санкции.

Сербский бунт

Месяц назад косовские сербы объявили о выходе из всех институтов власти непризнанной республики. Из правительства Косова ушел Горан Ракич, сербские депутаты покинули парламент, об отставках сообщили судьи, главы муниципалитетов, полицейские, в том числе Пантич.

Комментируя это событие, премьер-министр Сербии Ана Брнабич подчеркнула, что единственным требованием сербов Косово было исполнение ранее подписанных соглашений между лидерами Белграда и Приштины.

Президент Республики Косово Вьоса Османи назначила внеочередное голосование на северных территориях на 18 декабря. Почти сразу косовский спецназ попытался взять под контроль избиркомы. Но силовики отступили после отпора местных жителей.

Теперь более 300 бойцов спецподразделения МВД Косово вернулись в местах проживания сербов и заняли плотину Газиводе. Очевидцы сообщали о перестрелке и двух взрывах. Сербские школы на севере Косова и Метохии приостановили работу.

НАТО не может нести мир

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в разговоре с «360» рассказал, что причиной нынешнего конфликта в Косово едва ли стало лишь задержание бывшего полицейского-серба. Здесь наложилось множество факторов.

Албанцы в принципе занимались угнетением сербского населения Косово долгие годы. Вучич ничего не мог с этим сделать. Было пару заявлений, что Сербия введет войска, но потом включились ООН и НАТО: они договорились с властями Косово урегулировать конфликт Евгений Михайлов.

Однако договоренности Североатлантического блока имеют особенность — все должны играть только по его правилам, напомнил Михайлов. Альянс обманул Сербию и сейчас намеренно провоцирует очередной конфликт внутри Европы.

«Сомневаюсь, что НАТО каким-либо образом поспособствует мирному урегулированию конфликта, особенно — защите сербов. Мы все помним, как этот блок разбомбил процветающую Югославию, ввергнув ее в хаос», — подчеркнул эксперт.

Сербы — настоящие славяне

Люди будут требовать от сербского президента жесткого ответа и защиты прав сербов в Косово, считает Михайлов. Возможно, разгорится мощный конфликт. Не исключено, что Сербии помогут другие государства, если она к ним обратится.

«Сербы нам братский народ, Россия всегда им помогала. Думаю, Москва предпримет какие-то политические усилия для стабилизации обстановки. Но исход противостояния абсолютно непредсказуем», — сказал эксперт.

Президент Сербии Александр Вучич / РИА «Новости»

Он уточнил, что при поддержке Североатлантического альянса сербское население пытаются выдавить из Косово. Стоит ослабить контроль, и в дальнейшем начнутся этнические чистки. Все это будет происходить при благосклонности США и альянса к косовским властям.

«Сербы очень мужественные люди, они настоящие славяне. По моему мнению, будет как минимум мощное партизанское сопротивление, которое ни к чему хорошему не приведет», — допустил Михайлов.

Патовая ситуация Сербии

Политолог и журналист Юрий Светов также подтвердил, что косовские власти годами активно выдавливали с этой территории сербов, которые стали национальным меньшинством в Косово.

«Что касается соглашений, резолюций и прочего, то они ведь были предназначены для того, чтобы их выполняла Сербия. А другая сторона их не собиралась выполнять, точно было с Минскими соглашениями», — сказал Светов.

По его словам, сейчас Белград находится в почти безвыходном положении. На него давят, требуя признать Косово, однако это будет означать бросить косовских сербов на произвол судьбы. Если Вучич это сделает, народ его свергнет.

Если же вводить войска, то надо помнить, что на территории Косово находится военная база США — вторая по величине в Европе после знаменитой Ramstein в Германии. Американцы не задумываясь окажут помощь, вмешается член НАТО Албания. Ситуация патовая Юрий Светов.

Конфликт явно разжигается с учетом того, что Россия вряд ли сможет сейчас реально помочь Сербии военными силами — у нее сейчас свои заботы, отметил Светов. Похоже, косовские сербы не особо могут рассчитывать на чью-то поддержку.

«С 1999 года их позиции ослаблялись, Сербия тоже не могла им помочь так, как хотелось. Поэтому они в сложном положении. Ощущение, что их задавят. Сербии прямо говорят: признаешь Косово — примем Европейский союз», — сказал политолог.

Он напомнил, что сербские власти неоднократно заявляли, что их цель — вступление в ЕС. В таком случае нельзя не выполнять требования Брюсселя: придется определиться и выбрать.

«Задача задавить Сербию в этом вопросе видна очень четко. Не исключаю силовое решение конфликта. Однако в этом случае сербы определенно получат в ответ консолидированные действия НАТО», — подытожил Светов.