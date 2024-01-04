04 января 2024, 20:36
Байки для России. НАТО будет пугать войной, но никогда в нее не вступит
Политолог Ярошенко: война с Россией не в интересах стран НАТО
В Великобритании заговорили о возможном вступлении НАТО в войну с Россией. Якобы альянс решится на подобный шаг, если страна добьется серьезного прогресса на Украине. В той или иной степени военный блок давно вовлечен в конфликт, на прямое противостояние не решится, но и попыток запугать российскую сторону не оставит.
Полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что НАТО введет свои войска на украинскую территорию, если у ВСУ на фронте «что-то пойдет не так». Офицер допустил, что при таком развитии событий альянс вступит в войну с Россией в ближайшие несколько лет.
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«Запад сделал все [для ВСУ], кроме ввода своих войск. Не исключено, что, если Россия начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию», — подчеркнул он.
В разных форматах Североатлантический альянс и так присутствует на Украине, отметил в беседе с «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Командиры НАТО обучают украинских солдат, а натовскую технику используют на фронте.
«Если они (солдаты НАТО. — прим. ред.) будут [участвовать] в боевых действиях против российских войск, тогда, конечно, это может служить поводом для объявления войны. Но в том или ином формате, повторюсь, они уже там присутствуют», — подчеркнул Ярошенко.
Угроза третьей мировой
Политолог исключил вероятность прямого противостояния НАТО и России, поскольку это чревато началом третьей мировой войны. Альянсу выгодно вести украинский конфликт чужими рукам, не теряя своих людей и общественное, хоть и относительное, спокойствие.
Для них (НАТО. — прим. ред.) это выгодная история. Да, они окажут финансовую, материальную, военно-техническую, разведывательную помощь, но в конечном счете ни европейские страны, ни США не получают «двухсотых» в своих странах, не получают никаких социальных протестов на эту тему.
Алексей Ярошенко
политолог
Входящие в объединение страны, напомнил Ярошенко, не готовы отправлять своих военных на Украину, а потом объясняться с народом. В НАТО и без этого хватает проблем, в том числе в экономике, из-за антироссийских санкций и помощи Украине.
«[НАТО] уже сейчас, даже опосредованно участвуя в конфликте, получает большую долю недовольства социального и политического. Многие общественные и политические силы высказываются за то, чтобы прекратить санкционную войну против России и поддержку [Украины], потому что она разоряет правительство европейских стран», — добавил собеседник «360».
Британский хайп
Высказывание отставного полковника армии Великобритании Ярошенко счел не более чем хайпом. Тем не менее Россию, по словам политолога, еще не раз будут пугать войной с НАТО.
«Но они (страны НАТО. — прим. ред.) могут время от времени этой возможностью Россию пугать <…> Но никто не введет [войска]. Они на это не пойдут, потому что для них это сразу вернется прямым геополитическим и, как следствие, историческим поражением. На этом „коллективный Запад“ закончится», — подчеркнул специалист.
В интересах НАТО — просто наблюдать за конфликтом и помогать ему разгораться. Это максимум. Поэтому слова Бреттона-Гордона всерьез воспринимать не стоит, заключил Ярошенко.
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