Мир 04 января 2024, 20:36 Байки для России. НАТО будет пугать войной, но никогда в нее не вступит Политолог Ярошенко: война с Россией не в интересах стран НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Великобритании заговорили о возможном вступлении НАТО в войну с Россией. Якобы альянс решится на подобный шаг, если страна добьется серьезного прогресса на Украине. В той или иной степени военный блок давно вовлечен в конфликт, на прямое противостояние не решится, но и попыток запугать российскую сторону не оставит.

Полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что НАТО введет свои войска на украинскую территорию, если у ВСУ на фронте «что-то пойдет не так». Офицер допустил, что при таком развитии событий альянс вступит в войну с Россией в ближайшие несколько лет.

Реклама

«Запад сделал все [для ВСУ], кроме ввода своих войск. Не исключено, что, если Россия начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию», — подчеркнул он.

В разных форматах Североатлантический альянс и так присутствует на Украине, отметил в беседе с «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Командиры НАТО обучают украинских солдат, а натовскую технику используют на фронте.

«Если они (солдаты НАТО. — прим. ред.) будут [участвовать] в боевых действиях против российских войск, тогда, конечно, это может служить поводом для объявления войны. Но в том или ином формате, повторюсь, они уже там присутствуют», — подчеркнул Ярошенко.

Mathias Bergeld / Global Look Press

Угроза третьей мировой

Политолог исключил вероятность прямого противостояния НАТО и России, поскольку это чревато началом третьей мировой войны. Альянсу выгодно вести украинский конфликт чужими рукам, не теряя своих людей и общественное, хоть и относительное, спокойствие.

Для них (НАТО. — прим. ред.) это выгодная история. Да, они окажут финансовую, материальную, военно-техническую, разведывательную помощь, но в конечном счете ни европейские страны, ни США не получают «двухсотых» в своих странах, не получают никаких социальных протестов на эту тему. Алексей Ярошенко политолог

Входящие в объединение страны, напомнил Ярошенко, не готовы отправлять своих военных на Украину, а потом объясняться с народом. В НАТО и без этого хватает проблем, в том числе в экономике, из-за антироссийских санкций и помощи Украине.

«[НАТО] уже сейчас, даже опосредованно участвуя в конфликте, получает большую долю недовольства социального и политического. Многие общественные и политические силы высказываются за то, чтобы прекратить санкционную войну против России и поддержку [Украины], потому что она разоряет правительство европейских стран», — добавил собеседник «360».

РИА «Новости»

Британский хайп

Высказывание отставного полковника армии Великобритании Ярошенко счел не более чем хайпом. Тем не менее Россию, по словам политолога, еще не раз будут пугать войной с НАТО.

«Но они (страны НАТО. — прим. ред.) могут время от времени этой возможностью Россию пугать <…> Но никто не введет [войска]. Они на это не пойдут, потому что для них это сразу вернется прямым геополитическим и, как следствие, историческим поражением. На этом „коллективный Запад“ закончится», — подчеркнул специалист.

В интересах НАТО — просто наблюдать за конфликтом и помогать ему разгораться. Это максимум. Поэтому слова Бреттона-Гордона всерьез воспринимать не стоит, заключил Ярошенко.