Мир 02 декабря 2022, 17:19 «Не более чем игра на публику». Байден заговорил о переговорах с Путиным Политолог Подлесный: слова Байдена о переговорах с Путиным — игра на публику РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден объявил, что готов пойти на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу Украины. Правда, американец сказал это все крайне уклончиво. Например, он отметил, что планов разговаривать с российским лидером у него пока нет, но если тот заинтересован по-настоящему, то, наверное, стоит пойти на диалог.

Есть одно условие

На совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном Джо Байден сообщил, что не исключает возможности переговоров с Владимиром Путиным. Но, подчеркнул глава Белого дома, есть одно условие: Путин должен «проявить интерес» к завершению конфликта на Украине.

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«Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если он действительно заинтересован в том, чтобы искать путь <…>. Он этого пока не делал. Если же дело будет обстоять таким образом, то, консультируясь с моими друзьями в НАТО, я буду счастлив сесть с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли», — объяснил американский лидер.

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Тем не менее в ближайших планах Байдена нет контактов с Путиным. Макрон, в свою очередь, добавил, что ни Франция, ни США не станут подталкивать Киев к переговорам с Москвой.

РИА «Новости»

Реакция Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условия Байдена по переговорам невозможными. Ведь тот фактически заявил, что переговоры с Москвой возможны лишь после вывода российских войск из зоны СВО.

Безусловно. Специальная военная операция продолжается Дмитрий Песков.

Вашингтон успокаивает американцев

Байден не собирается встречаться с Путиным. Американцу нечего сказать российскому лидеру, потому что позиции США и России по вопросу Украины кардинально расходятся, заявил в беседе с «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Все эти маневры, если так можно назвать, Байдена, так же, как и других некоторых европейских лидеров, — не более чем игра на публику, точнее, на свое население, которое устало от Украины. Устало от необходимости впадать в крайнюю степень нищеты во имя чьих-то чужих интересов. <…> Политический пиар, чтобы ослабить внутриполитическое напряжение», — объяснил он.

США не могут рассчитывать на Украину

Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич отметил: США сейчас понятно, что никакого решающего перелома в пользу Киева на поле боя не будет. Более того, декабрь и январь принесут морозы. При полном отключении энергосистемы Украины эта зима может произвести неизгладимое впечатление на режим Владимира Зеленского.

«Киев пойдет на какие-то более серьезные уступки, чем это устраивает США, поэтому они пытаются взять инициативу на себя. То есть речь идет, скорее всего, о перемирии, а не о долгосрочном урегулировании. Вопрос только в сроках перемирия. Думаю, речь пойдет о двух месяцах — январь и февраль. Причем США берут на себя инициативу в этом вопросе, так как на Киев большой надежды нет. Там либо будут слишком большие уступки, если все сдвинется к новому году, либо, наоборот, будет неуступчивость, которая сорвет переговоры», — подчеркнул Станкевич в комментарии для «360».

Когда начнутся переговоры

Подлесный уверен, что тупиковая ситуация должна решиться либо сменой политического режима Украины, либо переговорами. Их проведение будет зависеть от ситуации на поле боя. Например, если армия России выйдет на рубеж Днепра, тогда диалог точно состоится.

«Тогда повторится начало СВО, в том плане, что мы вышли тогда на рубеж 24 километров к Киеву. Реальный испуг, что мы закончим все в течение двух недель, был большой — не только у Зеленского, но и у США, у НАТО. Тогда появились переговоры в Стамбуле. На арену вышел восточный лис, президент Турции Эрдоган, и с благословения Штатов сыграл ту роль, которую ему отвели. Если мы сейчас опять выйдем на рубеж Днепра, <…> тогда переговоры будут неизбежно», — уверен Подлесный.