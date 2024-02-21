Мир 21 февраля 2024, 15:41 Неадекватные люди. Байден попытался бить Трампа его же оружием, но вышел рикошет CNN: Байден приказал пропагандистам выставить Трампа неадекватным Телеканал «360»

Читать 360tv в

Американские СМИ беззастенчиво слили предвыборную стратегию Джо Байдена по отношению к его основному сопернику на выборах президента США — Дональду Трампу. Но оригинальностью стратегия не отличается. По словам журналистов, действующий глава Белого дома проинструктировал помощников, что в публичных заявлениях надо делать акцент на неадекватности республиканца и его провокационных заявлениях. Как предвыборная гонка уже свелась к постулату «сам дурак», наблюдал «360».

Адекват — не их формат

Коварный план Джо Байдена выставить Дональда Трампа непригодным для еще четырех лет в Овальном кабинете обнародовал довольно дружественный демократам канал CNN.

Реклама

Ссылаясь на источники, ознакомленные с инструкцией президента США для внутреннего пользования в предвыборном штабе, журналисты сообщили: Байден называет почти трикстерские высказывания Трампа «сумасшедшим дерьмом» и хочет, чтобы американцы воспринимали слова его конкурента тем же образом.

«Указание президента, судя по всему, демонстрирует, что сам Байден считает крайне важным представить своего предполагаемого оппонента-республиканца невменяемым и непригодным для должности», — рассказали сотрудники CNN.

По словам тех самых доверенных источников, ценные указания Байдена попали в штаб еще до того, как в игру вступил спецпрокурор Роберт Хура. Тот мягко намекнул в своем докладе на небрежное обращение Джо Байдена с секретными документами в силу когнитивных способностей, которые находятся на таком уровне, что его даже к ответственности не привлечешь за хранение гостайны в гараже.

Байден, напомним, был так взбешен, что даже сделал на эту тему объявление для журналистов в прайм-тайм — в тот же день, когда в эфир вышло интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава Белого дома в ответ на вопрос о докладе Хура огрызнулся, что «знает, черт возьми, что делает» и заявил, что поставил страну на ноги.

Республиканцам, правда, кажется, что на колени.

На этом фоне врач Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон, ныне член палаты представителей конгресса США, потребовал, чтобы Джо Байден прошел-таки когнитивный тест. Задача — доказать, что он вообще в состоянии управлять ядерной державой. У американского лидера впереди и правда медосмотр, но когнитивные проверки туда мудро не включили.

О том же публично заявил миллиардер Илон Маск на своей странице в X.

«Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для человека, контролирующего ядерный чемоданчик», — написал предприниматель.

Найдите десять отличий

Как же исправлять ситуацию? Помощники Джо Байдена решили отзеркалить тактику своего конкурента. Они не скрывают: задача в 2024 году — поляризовать Байдена и Трампа настолько, чтобы между ними не оставалось ничего политически общего.

«Дональд Трамп — полная противоположность всему, что отстаивает и чего достиг президент Байден с момента вступления в должность. Главным приоритетом кампании на следующие девять месяцев будет предоставление избирателям этого сурового выбора», — поделился с журналистами директор по быстрому реагированию предвыборного штаба Байдена Аммар Мусса.

Но кому это пойдет на пользу больше — Трампу или Байдену? Такая поляризация с двух сторон действительно может стать решающим фактором для американцев, поскольку Трамп всю предвыборную гонку сам с удовольствием напоминает, чего именно «добился» Байден. А послужной список большой: жесточайший миграционный кризис на южной границе США, траты космических сумм бюджетных денег на Украину, фентаниловая лихорадка. Республиканец настаивает: он бы такого бардака не допустил.

Более того, у Дональда Трампа уже был неплохой опыт агрессивной кампании, когда он в своих речах и предвыборной рекламе упоминал оппонента чаще себя самого: в 2016 году именно так, «от противного», миллиардер победил Хиллари Клинтон, которую назвал не иначе как «лживая Хиллари».

Теперь эту тактику применяют против него самого. Вопрос — насколько успешно.

Дональд Трамп вовсю насмехается над немощным Байденом, традиционно пританцовывая на митингах, и уверяет, что старый президент способен только путаться в мыслях и словах, бомбить без разбора ближневосточные страны, оскорблять Путина и Си Цзиньпина.

Джо Байден в это время представляет Трампа агрессивной обезьяной с ядерным гранатометом наперевес.

Так, когда бывший президент пригрозил на радость поддерживающим его налогоплательщикам, что при нем США могут прекратить поддерживать страны НАТО и с радостью начнут наблюдать, если Россия захочет пройтись по Европе триумфальным маршем (казалось бы, при чем тут Россия), предвыборный штаб Байдена разослал подписчикам электронные письма с заголовком: «На случай, если вы думаете, что Трамп шутит о НАТО: он не шутит».

Все это, конечно, феерично и зажигательно: в стране, перепридумавшей индустрию развлечений, предвыборная кампания — тот еще бродвейский мюзикл. И хорошо — люди требуют хлеба и зрелищ, а в это время по-настоящему управляющие Америкой люди (крупный капитал, разведка и военно-промышленный комплекс) делают свои дела.

Только присмотритесь: разница между 77-летним Дональдом Трампом и 81-летним Джо Байденом невелика — ни по возрасту, ни по риторике, ни по действиям, ведь обоих у власти уже видели. Разве что один чаще теряет равновесие и коннект с собственным сознанием. Так что американская президентская гонка пока напоминает какой-то безудержный политический жабогадюкинг.