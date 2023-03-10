Эксклюзив 10 марта 2023, 12:36 Байден получит шанс на второй президентский срок, только если его соперником станет Трамп Политолог Мартынов: Трамп вряд ли сможет снова стать президентом США flickr

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Действующий президент США Джо Байден в своей речи назвал бывшего лидера Америки Дональда Трампа «возможно, юудущим президентом», при этом перекрестившись и произнеся «боже упаси». Выдвигать Трампа на новую президентсвую гонку в 2024 году было бы большой ошибкой республиканцев, отметил в беседе с «360» политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Трамп, безусловно, харизматичный, яркий, но тот бэкграунд, который он заработал за один президентский срок, и тот отицательный рейтинг в доброй половине США вряд ли помогут ему стать президентом», — заметил эксперт.

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По его мнению, более правильным шагом было бы выдвинуть перспективного участника, не обязательно даже молодого, но «без антирейтинга». А Трамп при этом «мог бы встать рядом», возглавить избирательную компанию и победить демократов. Но, судя по всему, он хочет участвовать сам, констатировал Мартынов.

«Байден и демократы проиграют эти выборы, если республиканцы выставят кого угодно, но не Трампа. Только участие Трампа даст Байдену определенный шанс переизбраться, несмотря на его промахи. А неучастие не оставит демократам ни единого шанса», — подытожил политолог.