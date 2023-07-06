Мир 06 июля 2023, 01:17 Байден не выдержит президентскую гонку. Смогут ли демократы его подготовить? Журналист Politico Шафер: Байдену нужен достойный соперник на президентских выборах РИА «Новости»

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Лидеру США Джо Байдену предстоит проделать огромную работу, чтобы не упасть лицом в грязь в предстоящей президентской гонке. Демократы должны помочь ему «подкачаться» и показать свою умственную и физическую силу. Но для этого Байдену необходимы сильные соперники, заявил журналист Politico Джек Шафер. Но есть ли такие на американском политическом поле и как действующему главе Белого дома удалось переплюнуть своих предшественников?

Побил рекорд со времен Рейгана

В середине прошлого века боксеры, чтобы оставаться в форме, вставали в спарринг для так называемой настройки с более сильными боксерами. Причем выбирали они таких оппонентов, которые могли действительно составить конкуренцию и выявить слабости «заказчика». Так вот президенту США Джо Байдену тоже нужна такая «настройка», отметил Шафер.

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«Президент Джо Байден нуждается в настройке. Он скован, когда выступает за кафедрой», — сказал журналист.

Когда Байден чувствует себя спокойно, он выглядит нелепо и говорит откровенные глупости. Так было недавно, когда он заявил, что президент России Владимир Путин «проигрывает войну в Ираке». Или когда выкрикнул «Боже! Спаси королеву, чувак» на саммите, посвященном контролю над оружием, в июне. Имел ли он в виду усопшую королеву Елизавету II? Неизвестно. Но однозначно понятно, что Байден имеет проблемы с английским языком или с логикой.

РИА «Новости»

«Английский язык никогда не был его другом, поэтому логично, что менеджеры ограничили его общение с прессой. Ни один президент со времен такого же слабоумного [40-го президента США] Рональда Рейгана не проводил так мало пресс-конференций. Со времен опрометчивого третьего возвращения [боксера] Рэя Леонарда еще ни один человек не казался настолько не в форме для „большого спарринга“», — сказал он.

Достойный конкурент

По мнению журналиста, на данный момент у Байдена нет нормальных соперников, которые могли бы составить ему конкуренцию. Ему просто необходим достойный оппонент, который сможет вывести его на качественный уровень борьбы к президентским выборам 2024 года. Шафер пояснил, что это должен быть кто-то, кто может заставить Байдена доказать, что он все еще в состоянии «расставить ловушки и победить любого республиканца».

Если Байден не сможет выстоять против демократа в первом раунде президентской гонки, ему больше не на что будет надеяться.

Кто может быть этим претендентом? Поскольку партии склонны думать о президентах как о королях, а не как о простых слугах, редко встретишь политика, который пойдет против своего лидера просто ради забавы. Как напомнил журналист, «свержение с престола» действующего главы страны его собственными однопартийцами не происходило со времен 14-го лидера США Франклина Пирса.

Но не каждого «старика, который хочет быть президентом, следует сажать на льдину и сбрасывать в море», отметил он, имея в виду то, что возраст в данном случае — не порок. По его мнению, в главное кресло Белого дома могут сесть как предпринимать Уоррен Баффет или Чарльз Кох, так и член Палаты представитель Нэнси Пелоси. Всем им уже за 80 лет, как и Байдену. Но в данный момент бремя ответственности лежит именно на нем.

«Он должен доказать, что достаточно сообразителен умственно и физически, чтобы быть президентом еще один срок», — подчеркнул он.

Нэнси Пелоси / РИА «Новости»

Демократы должны закалить Байдена

Обозреватель вспомнил об одном из конкурентов Байдена — его предшественнике Дональде Трампе. Шафер намекнул, что он не стал более компетентным с 2016 года, оставшись на том же уровне политического развития. Несмотря на то, что республиканцы в значительной степени поддерживают Трампа, они же не стесняются говорить о том, что он «самовлюбленный и корыстный человек». У демократов должно быть такое же мужество в отношениях с Байденом, подчеркнул Шафер.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом уже ведет себя как «президент в изгнании», предлагая новую поправку к конституции о контроле над оружием, работая над запретом автомобилей, работающих на бензине, и угрожая арестовать губернатора Флориды Рона ДеСантиса за похищение мигрантов, высказался журналист.

Как и Ньюсом, [министр транспорта США] Пит Буттиджич носит свои президентские амбиции на лбу, как наклейку на бампере. Наверняка нет ни одного дня, чтобы он не думал о том, чтобы стать президентом. Так почему бы не действовать в соответствии с этими инстинктами, теми же самыми, которые превратили его из обычного мэра в министра транспорта?

По его словам, Буттиджич мог бы быть «кроликом Байдена» на праймериз. Он бы бежал так быстро, что Байден смог ускорить свой темп и показать сомневающимся свою «юношескую выносливость».

«И Ньюсом, и Буттиджич все равно будут баллотироваться в 2028 году, так почему бы не начать прямо сейчас? Они сделают Байдену одолжение, закалив его», — подчеркнул он.

Благодаря коронавирусу значительная часть предвыборной кампании Байдена в 2020 году проходила в онлайн-режиме. Но пандемия закончилась, и президенту приходится активно выступать на публике. Поэтому 2024 год будет более тяжелым для президента, заключил журналист.