Эксклюзив 12 сентября 2023, 18:35 Между бизнесом и властью. Байден должен решить судьбу Украины Политический советник Маркелов: переговоры России с Украиной зависят от США РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин сообщил, что единственной преградой для мирных переговоров с Украиной остается запрет на них самого главы киевского режима Владимира Зеленского. Разрешить ему разговаривать с Москвой может лишь президент США Джо Байден, ведь именно он связан с производителями оружия и ОБПК. Об этом генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов рассказал «360».

Далее — прямая речь.

Все зависит от решения Байдена

Перед властями США стоит вопрос: что улучшит картинку выборов американского президента — давление на Владимира Зеленского или все-таки по-прежнему участие в продолжении этого конфликта, такой политический пинг-понг?

Включение украинского вопроса во внутриамериканскую предвыборную повестку определяется довольно просто. Для Байдена это тема многочисленных «обещалок» американскому оборонному комплексу. Туда вливают огромные деньги.

Так что речь идет не о договоренности с президентом России Владимиром Путиным, Украиной, миром, а о договоренности внутри истеблишмента Соединенных Штатов. Если Байден готов пойти на жесткое изменение договоренности с Минобороны США, со всеми производителями оружия, все окей.

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При таких условиях Байден может дать прямую команду Зеленскому об отмене его указа о запрете переговоров. В этом случае диалог между Россией и Украиной вполне может состояться — почему бы не договориться? Москва давно об этом говорит.

Но если Байден пойдет на поводу своего оборонного комплекса, как это происходит сейчас (большие контракты, огромная стимуляция развития оборонной промышленности под видом украинского конфликта), тогда никаких переговоров не будет.